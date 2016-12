VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE MILAGRO SALA RATIFICARON SUS DENUNCIAS

Integrantes de la Comisión de Defensa de las Víctimas de Milagro Sala ratificaron las denuncias expuestas días atrás ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación cuyos miembros escucharon las diversas situaciones de violencia ejercidas por la dirigente kirchnerista, Milagro Sala, contra ciudadanos jujeños.

En conferencia de prensa, los ciudadanos jujeños que decidieron exponer las situaciones violentas a las que se vieron sometidos durante años relataron nuevamente los padecimientos a los se los sometió. En ese sentido destacaron los avances logrados ante la comisión de Seguridad para encarar una investigación que determine efectivamente las responsabilidades de la dirigencia de organizaciones sociales, señaladas como responsables de numerosas violaciones a los derechos constitucionales y derechos humanos de los ciudadanos de la provincia.

Al mismo tiempo ratificaron su confianza en que la justicia provincial actúe conforme a la ley y determine las responsabilidades de Sala y sus allegados y se avance con las investigaciones en el marco de las numerosas causas penales en las que está involucrada la dirigente de la Tupac Amaru. En ese sentido, destacaron la decisión del gobierno de reconstruir la “institucionalidad, la independencia de poderes y respeto por los derechos individuales y colectivos” que se vieron vulnerados durante años a partir del accionar de los dirigentes de organizaciones kirchneristas.

Uno de los denunciantes, Víctor Mendoza, destacó que a pesar de la gravedad de las denuncias expuestas ante los diputados de la Comisión de Seguridad Interior, los legisladores afines al kirchnerismo, entre ellos Axel Kicillof, no recibió a la delegación de jujeños. Consideró que “quienes piden por la libertad de Sala deberían comprender que los derechos humanos son para todos, no sólo para una persona o sector político”.

Carmen Rosa Fernández, madre de Micaela Condorí, víctima de una violenta agresión de Sala en noviembre del 2009, denunció que la dirigente “sigue digitando desde la cárcel" el accionar de organizaciones con lo cual el temor a represalias sigue latente. “Sala le dio golpes de puño en la cara a mi hija (…) Milagro tenía unos anillos cuadrados, me quise levantar, pero no me dejaron, mientras tanto, al papá de mi nieta lo tenían tirado en el piso y lo pateaban por todos lados".

Jorge Martín Flores, recordó que en ocasión de realizar una gestión en el Ministerio de Desarrollo Social se hizo presente en el lugar la dirigente acompañada de sus militantes quienes comenzaron a agredirlo sin contemplación alguna. “Me pegó en la cabeza, me tiró al piso y me amenazó delante de tres integrantes de la Tupac y nadie me ayudó más por indicación de ella”, relató.

Soledad Mendoza, a su turno, expresó que fue víctima de “reiterados amedrentamientos y amenazas” por parte de la líder tupaquera quien a través de sus allegados se apropió de una propiedad perteneciente a su familia.

También se destacó el relato de la señora Elsa Moya, quien en 2007 presidió el Centro Vecinal de Villa Belgrano, y junto a otros vecinos fueron víctimas de amenazas y agresiones de parte de Sala quien pretendía apropiarse de un terreno para instalar un asentamiento. “Las amenazas continuaron durante seis meses, no podía vivir en paz y las denuncias que hice desaparecieron”, describió.

Cabe consignar que los voceros de la Comisión invitaron a todos los jujeños que fueron víctimas o que padecieron de la violencia de la líder tupaquera se apersonen en las dependencias de calle Alvear 1050, para realizar sus respectivas denuncias y recibir el asesoramiento correspondiente.