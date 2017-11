JUDICIALES RECHAZAN LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO NACIONAL

Trabajadores y dirigentes de la Asociación Judicial de Jujuy resolvieron mantener una asamblea permanente en reclamo del reconocimiento de la adecuada proporcionalidad salarial dentro del Poder Judicial provincial, y en rechazo a la reforma laboral que pretende implementar el Gobierno Nacional. Cuestionaron al mismo tiempo la decisión del gobierno de no otorgar un “bono de fin de año”, que para los trabajadores constituye una compensación salarial.

En la mañana de ayer, los trabajadores judiciales cumplieron una asamblea en el patio de Tribunales en la capital jujeña en la que analizaron la situación particular del reclamo por la adecuada proporcionalidad de los salarios entre empleados, funcionarios y magistrados del poder Judicial. Los dirigentes recordaron que tras un fallo del tribunal contencioso administrativo que hizo lugar al pedido de los empleados, el Estado recurrió la medida por lo que el planteo llegó al Superior Tribunal de Justicia que deben resolver la cuestión de fondo.

En ese contexto, Fredy Berdeja, Secretario general de la Asociación remarcó que la decisión de los trabajadores es continuar con las asambleas tanto en capital como en la sede judicial de San Pedro hasta tanto el Estado reconozca un derecho que está contemplado en la propia Constitución de la provincia.

Por otro lado, el dirigente expuso que desde ese sector se rechaza la reforma laboral dado que algunas de las medidas alcanzarían directamente a los trabajadores del sector. Sobre el particular explicó que los judiciales “le decimos no a la reforma laboral, para no eliminar la feria judicial e incrementar dos horas el trabajo de ordenanzas y trabajadores mesa de entrada, porque la Corte Suprema de Justicia ya avanzó en algunas medidas que no están de acuerdo a lo que es la tarea de los judiciales”.

Al mismo tiempo agregó que los trabajadores están de acuerdo con la puesta en marcha de cambios en el sistema judicial de la provincia, pero acotó que dichos cambios deben ser más profundos. “Si eso no ocurre y todo pasa por los colegios de abogados, no se democratiza la justicia”, sentenció el dirigente.

Al fundamentar el rechazo de los trabajadores a la reforma impulsada por el gobierno nacional, Berdeja expuso que el aspecto más preocupante gira en torno a la “flexibilización laboral”, dado que se pone en riesgo la estabilidad laboral. Sobre el particular dijo, “para una persona no saber hasta cuándo va a permanecer en su fuente de trabajo es lo peor que le puede pasar, y por ello no compartimos, no debemos cambiar derechos adquiridos, no vamos a cambiar fuentes de trabajo por los acuerdos entre el estado y los grandes empresarios”.

Por otro lado, consultado sobre la decisión del gobierno nacional de no otorgar un “bono de fin de año”, el dirigente recordó que dicho concepto es considerado una “compensación salarial” frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. “Venimos desde hace años solicitando una compensación salarial, porque hemos sufrido la pérdida del poder adquisitivo a lo largo del año por la inflación, por lo que no lo consideramos solo un bono sino que es una compensación”, expuso. Acotó que el planteo de los trabajadores cobra vigencia si se considera que el gobierno local no cumplió con su compromiso de aplicar la “cláusula gatillo” que también reclamada por los empleados estatales.