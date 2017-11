DOCENTES ESPERAN LA CONTINUIDAD DEL DIÁLOGO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS

Tras la reunión del viernes pasado con autoridades del Ministerio de Educación, la dirigencia de ADEP espera la continuidad del diálogo para exponer y resolver las diferentes problemáticas que afectan a los trabajadores de la educación. Desde el gremio se informó sobre los planteos que aún esperan un tratamiento junto a las autoridades.

La dirigencia, encabezada por Darío Aban, reseñó que la reunión de la semana pasada fue resultado de lo acordado durante la instancia de conciliación obligatoria en la que se planteo que la entidad sindical presente los temas que requieren tratamiento. Durante más de cuatro horas, los dirigentes docentes expusieron los principales temas que hacen a la tarea docente.

En ese sentido se destacó el abordaje de la situación de junta calificadora que hasta el momento no termina de conformarse. Sobre el particular se aclaró que se está considerando la posibilidad de consolidar una única Junta para los diferentes niveles educativos respetando la representatividad docente. En ese sentido se remarcó que se procura mejorar la “funcionalidad” del organismo, y se garantizó la continuidad del ofrecimiento ingresos a la titularidad de cargos y de traslados. Según lo expuesto por la propia ministra de Educación no es intención del gobierno modificar situaciones laborales, sino más bien “transparentar cargos y dar coherencia al recurso humano necesario para la población escolar”.

Al mismo tiempo se prevé realizar un control exhaustivo sobre la entrega de cargos para el próximo periodo lectivo garantizando y respetando el orden de mérito. Sobre el particular los dirigentes se comprometieron a no permitir irregularidades en las diferentes instancias de ofrecimientos de cargos tanto provinciales como zonales.

También hubo planteos en torno a los abonos diarios para docentes, la ampliación de la jornada extendida, la situación de infraestructura edilicia y la provisión de recursos materiales para la implementación de la jornada extendida. La jerarquización de cargo de secretario docente, la bonificación por título terciario, la igualdad en la bonificación de zona desfavorable para los docentes de primaria en relación a los educadores de nivel medio, también fueron temas abordados junto a la ministra de educación.

Párrafo especial mereció el planteo en torno al pacto social educativo, sobre el cual las autoridades informaron acerca de las formas en que se realizará el diálogo, las instituciones que participarán, la participación sindical y docentes, como así también dejaron en claro que la temática a abordar no será ni el Estatuto docente, ni la estabilidad laboral.

Respecto de los temas que esperan ser planteados ante las autoridades desde el gremio se apuntó, la creación de una comisión de títulos, la creación de un jurado de especialistas para valoración de publicaciones, premios y participaciones en congresos; la conformación de configuraciones de apoyo escolar para escuelas; la entrega en tiempo y forma de recibos de sueldos; la situaciones de precariedad laboral de docentes de educación musical, de las escuelas profesionales, de los centros de alfabetización para jóvenes y adultos, entre otros puntos que demandan los educadores provinciales.