ADEP RATIFICÓ EL RECHAZO A LAS REFORMAS LABORALES, PREVISIONALES E IMPOSITIVAS

El secretario general de la Asociación de Docentes Provinciales, Darío Aban, ratificó la resolución de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA) en rechazo a las reformas previsionales, laborales e impositivas dispuestas por el gobierno nacional, y afirmó que dichas medidas limitarían los derechos de los sectores obreros y de los sindicatos como órganos de representación.

El gremialista participó el miércoles último del plenario de Secretarios generales de la CTERA en Buenos Aires en el que se marcó un rechazo unánime a la agenda de reformas promovidas por el gobierno nacional, dejando abierta la posibilidad de definir acciones a nivel nacional para exponer la disconformidad con las iniciativas que vulnerarían derechos de los trabajadores. Tras la deliberación los delegados evaluarán una posible convocatoria a un Congreso docente en el que se determinarían medidas de protesta.

“La CTERA se ha manifestado en contra de las tres reformas, la previsional, la tributaria y la laboral”, remarcó el dirigente tras arribar a la provincia. En ese sentido, aclaró que el actual contexto se caracteriza por la incertidumbre que generan varias de las propuestas de reforma que impulsa el gobierno de Cambiemos. Reconoció asimismo que dicha incertidumbre se potencia a partir de la falta de información sobre los verdaderos alcances de las reformas pretendidas, particularmente los relacionados al denominado Plan Maestro.

Con acuerdo a ello, dijo, “no se sabe con precisión, pero si sabemos que se está trabajando puertas adentro, y por lo que ha trascendido desde los ámbitos parlamentarios desde CTERA sabemos que con estas reformas se van a limitar los derechos laborales, previsionales y se avanzaría con las cuestiones impositivas sobre la clase trabajadora”.

En dicho contexto, señaló que desde la confederación de trabajadores docentes se procura aunar criterios con otras centrales obreras para definir un plan de acción que resista la avanzada del gobierno que ya habría logrado adhesiones entre algunos sectores sindicales. “Vamos a resistir con todas las entidades gremiales o tan solo con las que adhieran”, remarcó el dirigente docente.

Por otro lado, Aban recordó que en el orden local se espera la continuidad de las instancias de negociación para resolver diferentes problemáticas del sector docente, independientemente de la conciliación obligatoria definida por el Ministerio de trabajo y que no avanzó en la resolución de los conflictos. Sobre el particular reseñó que el propio gobierno se comprometió a convocar a las mesas paritarias en el mes de octubre, algo que finalmente no ocurrió.

Independientemente de la cuestión salarial, dijo que los gremios docentes de Jujuy, “esperan resolver cuestiones específicas del sector, problemáticas educativas que trataremos de resolver, y algunas son de inmediata resolución y otras que son a mediano y largo plazo pero las queremos plantear para iniciar un camino de diálogo”.