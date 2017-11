JUDICIALES TAMBIÉN DEMANDAN UNA CONVOCATORIA DEL GOBIERNO PARA RETOMAR LAS PARITARIAS

El titular de la Asociación de Empleados Judiciales de Jujuy, Fredy Berdeja, afirmó que es imperioso que el gobierno convoque a los diferentes sindicatos de trabajadores estatales para retomar las mesas paritarias en las que se deberían abordar diversas temáticas y problemáticas de los empleados públicos, entre ellas la cuestión salarial, tanto en lo que es la recomposición de haberes como el pago de una ayuda extraordinaria de fin de año.

El dirigente remarcó que para los sectores sindicales de Jujuy las paritarias se encuentran abiertas por lo que correspondería que el gobierno disponga una convocatoria para avanzar en la resolución de las diferentes problemáticas de los estatales, no solo aquellas vinculadas a la cuestión salarial, sino también a los aspectos de regularización salarial, desprecarización, y otros.

No obstante reconoció que dada la particular situación inflacionaria que impacta directamente en las economías familiares resulta necesario replantear la recomposición salarial, más aún si se considera que con los haberes de octubre tan solo se acreditó un 4 por ciento que completa el 10 por ciento impuesto por el gobierno para el segundo semestre del año. “Si bien es cierto que consideramos insuficiente ese 4 por ciento no lo rechazamos porque no estamos en condiciones de rechazarlo dado nuestra situación salarial, pero esperamos que efectivamente se ponga en práctica la cláusula gatillo”, expuso. Recordó además que dicha cláusula fue tratada a instancia de una propuesta del gobierno que a principios de año se comprometió a renegociar condiciones salariales.

Remarcó asimismo que la renegociación de salarios es prioridad si se considera que los registros inflacionarios al mes de septiembre han superado ampliamente las proyecciones que barajaba el propio gobierno. Sobre el particular mencionó que “buscamos que se aplique la cláusula gatillo porque traería parcialmente una solución al sueldo de los trabajadores”.

Además los dirigentes ya expusieron sus requerimientos por un complemento salarial, conocida también como ayuda extraordinaria de fin de año, que hasta el momento y según los dichos de funcionarios no se haría efectiva debido a las dificultades financieras que padecen las arcas provinciales. Hay que destacar que hasta el momento ningún sector ha señalado el monto de ayuda extraordinaria que se requeriría al gobierno, por lo que se espera que en las próximas semanas se haga público. Sobre el particular beneficio, Berdeja aclaró, “buscamos una ayuda de fin de año que no es un dadiva que se le da a los trabajadores sino que es una compensación salarial por toda la pérdida salarial que se sufrió en el presente año”.

“El gobernador debe entender que los trabajadores necesitamos esa ayuda de fin de año, primero, para pasar las fiestas de fin de año dignamente”, expuso.

Por otro lado, Berdeja aludió al pedido de los trabajadores judiciales por la equiparación salarial. Sobre el particular reseñó que a pesar de los diferentes planteos y diálogos entablados con funcionarios del ejecutivo hasta el momento no se logra una resolución favorable. Asimismo acotó que aún se espera una resolución del Superior Tribunal de Justicia, que de ser favorable a los pedidos de los trabajadores, ratificaría el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que le reconoció a los judiciales el derecho a percibir salarios equiparados a los de funcionarios y magistrados.