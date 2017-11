DIRIGENTE DE ATSA ALERTO QUE LAS REFORMAS LABORALES Y PREVISIONALES SERAN COMPLICADAS PARA LOS TRABAJADORES

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Jujuy, Yolanda Canchi, afirmó que es necesaria la unidad de los sectores dirigenciales para organizar a los trabajadores y así afrontar las políticas de ajuste dispuestas por el gobierno nacional. Así mismo ratificó el pedido para que el gobernador Gerardo Morales disponga la reapertura de las paritarias para resolver las diferentes problemáticas de los empleados públicos.

Las expresiones de la dirigente de la sanidad aluden a la declaración de estado de alerta y movilización dispuesta por el Frente Amplio Gremial de Jujuy que rechaza todas las propuestas de reforma laboral, previsional y tributaria del gobierno nacional. En ese sentido cabe señalar que el colectivo de gremios de estatales prevé en adelante la realización de asambleas sectoriales con el objetivo de organizar a los trabajadores de la provincia. Precisaron que tras la etapa de deliberaciones sectoriales se podría convocar a un plenario provincial de trabajadores que definirían un plan de acción para exigir soluciones concretas a las autoridades.

En ese contexto, Canchi, comentó, “la reforma laboral, previsional y tributaria entre otras va a significar una situación muy complicada para los trabajadores sobre todo porque tenemos un gobierno nacional y provincial que se sienten fortalecidos porque consideran que los sectores sindicales se encuentran debilitados y por ello pretenden avanzar con o sin consensos antes de fin de año”.

Remarcó que en el caso particular de la reforma laboral, que ya ha sido presentada y aceptada por diferentes sectores empresariales, consta de 145 artículos, algunos de los cuales si implicarían mejoras para los trabajadores. Sin embargo alertó que una mayoría de artículos generarían perjuicios para la clase obrera cuyos derechos se verían afectados.

Con acuerdo a ello, afirmó que “los dirigentes sindicales no podemos permitir que se avance contra los convenios colectivos de trabajo y contra la ley de contrato de trabajo con lo cual se corrobora que incluso se avanza sobre la definición del concepto de trabajo, razón por la cual creemos que este es el momento oportuno para que los dirigentes sindicales, no solo provinciales, sino también nacionales, demuestren unidad y empujen este carro para un solo lado”.

Consideró además que dado el actual contexto, signado por el ajuste a través de las políticas de gobierno, los sectores sindicales deben dar muestra de fortaleza para evitar la pérdida de las conquistas laborales logradas por los trabajadores a lo largo de muchos años de lucha. Con relación a ello sostuvo que en la provincia resulta imperioso que el gobernador convoque a la clase dirigente para retomar la agenda de trabajo que quedó pendiente meses tras. Cabe señalar que los dirigentes sindicales hicieron público el pedido para que el gobernador reabra las negociaciones paritarias para avanzar en la resolución de los diferentes problemas de los trabajadores de la administración pública.

“Quedamos a la espera de poder reunirnos con el gobernador porque no nos vamos a resignar que para fin de año no hay ningún incremento salarial ni bono complementario, ni compensación, y eso no puede ser posible; no puede ser que el trabajador siga perdiendo como lo viene haciendo desde hace tiempo”, remarcó.