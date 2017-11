PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Con el fin de recabar información respecto de la perspectiva institucional en materia de lavado de activo y financiación del terrorismo, este jueves 9, visitarán la Provincia, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañados por directivos del grupo de acción financiera GAFI.

Por esa razón, el Secretario de Justicia de la Provincia, Ernesto Daniel Suarez, anunció la visita del Coordinador Nacional para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo, Nicolas Negri, acompañado por auditores y consultores de la grupo de acción financiera (GAFI) Jose Luis Stein , Vice Presidents Four Latin America and The Caribbean, Financial Integrity Net Work; Juan Zarate, Chairman And Co-founder de la financial Integrity Net Work; Martin Andres Montero, representante del Consejo Asesor de la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Sofía Ramirez, Asesora de la coordinación nacional de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Suarez, anticipó que se busca la coordinación interinstitucional para el acceso a la información, y la producción de material probatorio en el marco de las investigaciones de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y facilitar la suscripción de convenio de carácter nacional con cooperación internacional para el combate de los delitos anunciados.

En estas jornadas, comentó el funcionario provincial, que se realizarán reuniones, con Jueces, Fiscales y Secretarios de los Juzgados Federales con asiento en Jujuy y luego al mediodía, se reunirá con el Ministro de Gobierno y Justicia, Agustin Perassi; el Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y el Fiscal de Estado, Mariano Miranda.

Posteriormente, los funcionarios nacionales e internacionales, mantendrán una reunión con Gerentes de Banco Nación sucursal de Jujuy y Salta y el Gerente Zonal.

El día viernes, la comitiva oficial se trasladará a la ciudad fronteriza de la Quiaca, para mantener reuniones con el Administrador de la Aduana la Quiaca, Anastacio Vilca Condorí; el Director Nacional para la seguridad de pasos internacionales, Stanislao Mezzadri y Fabian Medrano, representante de la Afip y el jefe del Escuadrón 21 de Gendarmeria Nacional de la Quiaca, Severo Emilio Haberkorn.