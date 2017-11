DIRIGENTE DE ADIUNJU CUESTIONÓ LA AGENDA DE REFORMAS EDUCATIVAS DE CAMBIEMOS

El secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), José Del Frari, cuestionó la agenda de reformas que tanto en el orden nacional como provincial viene promoviendo el gobierno de Cambiemos que, según alertó, no contempla la consulta con los sectores docentes ni promueve una educación libre, gratuita y de calidad.

Cabe recordar que días atrás una mayoría de gremios docentes estatales y privados, incluido el universitario, lanzó una convocatoria a todos los delegados y trabajadores de la educación para el próximo 17 noviembre para participar de una jornada debate en torno a las reformas en el sistema educativo que dispuso tanto el gobierno nacional como el provincial y que generan numerosos cuestionamientos entre los educadores.

La intención de los dirigentes es brindar información sobre los alcances de los cambios que hasta el momento se dieron a conocer y que afectarían derechos de los trabajadores docentes. Se anticipó que de dicha jornada de análisis participarán los referentes de gremios de la provincia y también dirigentes nacionales que han cuestionado los alcances de la agenda de reformas. A partir de dicha convocatoria los docentes podrían determinar una convocatoria ampliada a través de un Congreso provincial de educadores donde se determinarían medidas de protesta.

Dada la repercusión que generó la jornada de debate, el titular del gremio de docentes e investigadores universitarios argumentó que a pesar de que no se conocen detalles sobre los alcances de las reformas que promueven el Estado nacional y provincial resulta evidente que las mismas impactarían negativamente en la tarea que desarrollan los educadores que verían afectados no solo sus derechos como trabajadores sino también repercutiría en la educación libre y gratuita. A la vez expuso que hasta el momento no se evidencia una intención clara de parte de los gobiernos de permitir la participación abierta de los sectores sindicales en la elaboración de los planes y programas que contemplan las reformas.

“No solo hablamos de una preocupación sino que estamos frente a una realidad”, expuso el dirigente quien a modo de ejemplo mencionó que el pasado viernes fue denunciado en la UNESCO el Ministro de Educación de la Argentina, Alejandro Finocchiaro, quien endilgó responsabilidades a los sectores sindicales del actual estado del sistema educativo nacional.

En ese sentido, sostuvo, “este no es un problema de Jujuy, ni es una cuestión aislada de una provincia, sino que hablamos de una política de gobierno a nivel país que ha definido que con los sindicatos docentes no negocia ni acuerda ni lleva adelante ninguna estrategia, con lo cual para hablar de educación se puede hablar con cualquiera menos con los docentes”.

“Frente a esta situación los gremios docentes estamos planteando llevar información a los compañeros para que vean que el recorte en el sistema educativo es la base de todo lo que está ocurriendo”, acotó Del Frari, quien se mostró crítica hacia las medidas que prevé adoptar el gobierno. Asimismo se pronunció a favor de una educación gratuita, de calidad y accesible a todos los ciudadanos en todos los niveles.