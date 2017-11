CAPACITADORES DE LA CCC DEMANDAN TRABAJO DIGNO

Delegados de los capacitadores de la Corriente Clasista y Combativa de las zonas de Capital y Perico se hicieron presentes ayer en Casa de Gobierno para exponer la acuciante situación de los trabajadores que no logran acceder a fuentes de trabajo digno conforme al compromiso asumido por las autoridades provinciales.

“Estamos pidiendo solo que nos den trabajo”, expresó una de las coordinadores de los capacitadores quien recordó que hace dos años solicitaron audiencia a las actuales autoridades de la provincia para exponer la situación que padecen los trabajadores del sector. Alertaron que a pesar de los reiterados planteos en ningún momento se logró una instancia de diálogo que permita resolver las problemáticas del sector que al paso del tiempo se agudizan. En ese sentido, expusieron, “cada vez nuestro problema se agudiza porque se acrecientan las necesidades pero de todas maneras seguimos trabajando ad honorem”.

Señalaron que hace dos meses hubo un nuevo planteo de los delegados para que el gobierno autorice la entrega de herramientas y otros insumos necesarios para la labor que llevan adelante en los diferentes talleres con los que cuenta la organización social. Sin embargo, el pedido no fue recibido por el gobierno quien es señalado como responsable por la delicada situación económica que padecen los trabajadores.

A partir de lo expuesto, las delegadas afirmaron, “lo único que queremos es trabajo, que nos ayuden para acceder a nuestras herramientas porque cada vez estamos más complicados, más aún porque están subiendo las tarifas de la mayoría de los servicios y la mayoría de nuestros compañeros tuvieron que dedicarse a la venta ambulante pero incluso a ellos se les impide vender en la vía pública”. Acotó que conforme al régimen dispuesto por la municipalidad de capital resulta difícil que los cooperativistas continúen con la actividad comercial por lo que resulta prioritario lograr algún tipo de contención desde el estado provincial.

“Se nos está cortando cualquier tipo de actividad que pretendemos desarrollar para poder vivir dignamente”, manifestó Cecilia Quiroz, una de las coordinadoras de la CCC, quien reiteró que el principal pedido para que el Estado provincial provea de insumos y herramientas necesarios para que los cooperativistas distribuidos en distintos sectores de capital y Perico puedan desarrollar alguna tarea de subsistencia.

Por otro lado, alertó sobre la situación de los comedores que pertenecen a la organización y que no estarían recibiendo ningún tipo de asistencia alimentaria por lo que las dietas que se distribuyen son el resultado del esfuerzo que realizan los militantes de la CCC. Sobre el particular dijo, “se nos acabaron los subsidios, y apenas podemos mantener una copa de leche gracias al esfuerzo que realizan las compañeros que de sus propios bolsillos sacan para comprar la leche o la sémola para poder hacer un poco de anchi por lo que no tenemos ningún tipo de ayuda del Estado”.