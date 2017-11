DOCENTES DE JUJUY DEBATIRAN SOBRE LAS REFORMAS EDUCATIVAS

Dirigentes de gremios docentes de diferentes modalidades convocaron a una jornada de debate, prevista para el próximo 17 de noviembre, en torno a las reformas educativas que encararon los gobiernos nacional y provincial y que generan incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del sector. Alertaron que las reformas se encaminan a socavar las bases del sistema de educación pública y gratuita.

En conferencia de prensa, los dirigentes de los gremios de ADEP, CEDEMS, UDA, SADOP, ASDEA y ADIUNJU, anunciaron la convocatoria dirigida a todos los trabajadores de la educación de Jujuy que ven con preocupación el avance de reformas en diferentes programas y planes que no solo afectarían a los educadores sino también a la población que según alertaron se vería privada de un sistema público y gratuito. Precisaron que la jornada debate está prevista para el próximo 17 de noviembre a partir de las 10 horas en instalaciones de la facultad de Ingeniería, aunque aclararon que la designación del espacio quedará supeditada a la convocatoria que se logre.

“Vamos a tratar diferentes problemáticas educativas tanto a nivel nacional como provincial, pero hoy nos aflige por sobremanera la suspensión de diferentes carreras en los niveles inicial y primario de los diferentes Institutos de Formación Docente; pero a la vez también contemplamos la incertidumbre que genera el denominado Pacto Social educativo del cual no tenemos todavía ningún avance”, expuso en primer lugar el titular del gremio de educadores de nivel inicial y primario, Darío Aban. Con acuerdo a estos primeros planteos el dirigente remarcó que en diferentes oportunidades la dirigencia ha solicitado una mayor participación de las instituciones gremiales en las instancias de definición de los contenidos del mencionado Pacto promovido por el gobierno, sin embargo, alertó que hasta el momento el pedido no tuvo eco favorable entre las autoridades.

Por su parte, el secretario adjunto de la Asociación de Docentes E investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, José Del Frari, puso de relieve las expresiones de las principales autoridades del Ministerio de Educación de la Nación quienes señalaron a los sectores gremiales como responsables del actual estado del sistema educativo. Sobre el particular dijo, “el gobierno nacional ha definido que los sindicatos docentes no negocian no llevan adelante ninguna estrategia, por lo que estamos en una situación en la que sobre educación puede opinar cualquiera”.

“Frente a esta situación todos los gremios docentes estamos planteando llevarle información a los trabajadores para que vean que el recorte presupuestario es la base de todo, y que nosotros somos los que estamos fuera de contexto”, explicó, aclarando que tras la jornada de debate se prevé la convocatoria a un Congreso general de docentes para definir las acciones concretas a implementar en defensa del sistema educativo. Al mismo tiempo precisó que los ejes de la discusión serán la implementación del Plan Maestro, el Pacto Educativo provincial y paritarias.

Respecto de este último punto los referentes de los gremios docentes estatales recordaron que hasta el momento el gobierno ha omitido sistemáticamente la reapertura de las mesas de negociación salarial a pesar de los compromisos asumidos en la anterior instancia de negociación. A partir de ello, anticiparon que tras la jornada de debate y con miras al Congreso educativo sindical se definiría junto a los sectores de trabajadores estatales una serie de acciones para ratificar el pedido por reivindicaciones salariales