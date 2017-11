ABOGADOS JUJEÑOS DENUNCIAN ATAQUES AL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Referentes de la Asociación de Abogados de Jujuy elevaron una nota al Colegio de Abogados de Jujuy solicitando un pronunciamiento en torno a la sanción pecuniaria que impuso el Juez Pablo Pullen Llermanos sobre el abogado Luís Paz, bajo el argumento de que este último incurrió en una conducta “maliciosa” al ejercer la defensa de Milagro Sala. El planteo ante el colegio de profesionales tiene el objetivo de lograr adhesiones a lo que ellos consideran es la defensa del ejercicio profesional.

Días atrás las doctoras Alicia Chalabe y Claudia González, hicieron públicas las denuncias sobre la sanción que dispuso el juez Pullen Llermanos sobre el abogado Luís Paz, quien es defensor de Milagro Sala en la mayoría de las causas en las que está imputada. Las referente de la entidad de profesionales de Jujuy, explicaron que “queremos que el Colegio se manifieste respecto de una situación que le ocurrió a un colega la semana pasada cuando se le impuso una sanción pecuniaria de 20 mil pesos, con el argumento de que hubo malicia en el accionar que llevó adelante en defensa de su clienta”.

“Consideramos que eso es un ataque y amenaza a todos los colegas porque en el ejercicio de nuestra profesión podemos utilizar todas las herramientas jurídicas que tenemos a mano para defender a nuestros clientes”, enfatizó la letrada, quien además remarcó que el pronunciamiento de un juez debe estar sobradamente fundamentado y ajustado a lo que establece el Código Procesal Penal y Civil de la provincia.

Según lo expuesto por las abogadas, la sanción sobre Paz obedecería a una “supuesta falta de ética del abogado y eso es lo que también le reprochamos al Juez porque es el Colegio de Abogados el que cuenta con un Tribunal de Ética que lleva el control de la matricula”.

Por su parte, la doctora Claudia González, precisó que Pullen Llermanos aplicó con anterioridad sanciones a otros abogados por lo que consideraron que se está frente a una sistemática vulneración del libre ejercicio de la profesión. Al dar cuenta de la gravedad de la situación mencionó, “si el abogado Paz ganara la causa y obtuviera la libertad de su defendida no se le regularían 20 mil pesos de honorarios porque ningún juez penal regula esas sumas”. Al mismo tiempo alertó que hasta el momento el juez no dio cuenta de las razones que sustentan la aplicación de la sanción que es excesiva desde todo punto de vista.

“Las sanciones por lo general son progresivas, es decir que si se aplica una sanción de 500 pesos, y si se reitera la falta de conducta, la suma puede llegar a los 1.000 pesos”, expuso la profesional quien reiteró que no se tiene precisiones sobre la conducta que habría generado el malestar de Pullen Llermanos. Con acuerdo a ello no dudó al afirmar que los abogados locales están expuestos a un “ejercicio abusivo de poder”, más aún porque un juez tiene reglamentadas sus funciones, como así también los defensores deben ajustarse a las normas legales.

Por lo expuesto no dudó al afirmar que los jueces “no son monarcas, los abogados no son sus plebeyos, es decir que un juez no puede decir que hubo una inconducta de un abogado porque solo puede ser juzgado por los pares, es decir por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados”.