DESDE LA COMUNA DESTACAN EL ÉXITO DE LA FERIA DE LAS OFRENDAS

El subdirector de Fiscalización de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, Bruno Jerez, calificó de exitosa la Feria de las Ofrendas abierta durante tres jornadas en el predio de la ex Estación de Trenes por donde transitaron alrededor de 10 mil personas que pudieron acceder a diferentes artículos que se sirven durante la conmemoración del Día de Todos los Santos y de Los fieles Difuntos.

Desde el pasado lunes y durante tres jornadas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex Estación de Trenes), se desarrolló la denominada Feria de las Ofrendas en la cual la ciudadanía pudo acceder a las tradicionales ofrendas de pan, flores, bebidas regionales y otros elementos que se sirven para ofrendar a los seres queridos ya fallecidos. La expresión forma parte del acervo cultural y religioso de la población que ha respondido ampliamente a la propuesta del Municipio de la capital.

Durante las tres jornadas de feria, y particularmente en el Día de Todos los Santos, se registró una masiva concurrencia de público, situación que llevó a las autoridades comunales a destacar el éxito logrado, no solo por la posibilidad de que la ciudadanía acceda fácilmente a diferentes artículos, sino también por la experiencia de reunir en un mismo espacio a casi 300 vendedores que solían realizar su actividad comercial en la vía pública sin ningún tipo de regulación ni control de la municipalidad. Muchos de esos comerciantes solían apostarse en los alrededores de la ex Terminal de Ómnibus generando un caos para el tránsito peatonal y vehicular.

Al brindar un balance de la tarea desarrollada durante el desarrollo de la Feria, Jerez comentó, “realmente estamos contentos desde el Ejecutivo municipal por el éxito de la Feria que se desarrolló durante tres días y los vecinos de capital acompañaron la propuesta al punto que en la mañana muchos comerciantes ya no tenían productos para vender, y eso que fueron más de 300 stands los habilitados por el Municipio”. Destacó asimismo que fue importante la supervisión desde el municipio, particularmente en lo que es la seguridad alimentaria para la manipulación de los alimentos que se pusieron a consideración de los consumidores.

Destacó además que a diferencia de años anteriores, muchos de los vendedores de ofrendas y productos típicos de estas jornadas pudieron acceder a diferentes beneficios en el predio de la ex terminal ya que no estuvieron expuestos a las inclemencias ambientales, tuvieron acceso a servicios de agua y sanitarios, y además hubo permanente control del personal municipal para evitar cualquier tipo de inconvenientes. En ese sentido vale mencionar que la comuna procedió en la semana previa al control y decomiso de mercadería que se pretendía comercializar en la vía pública, en especial en el sector de la Ex Terminal, incumpliendo numerosas normativas que hacen a la seguridad alimentaria.

Independientemente de lo que fue el desarrollo de la Feria de Ofrendas, que sirve de experiencia para futuros eventos populares, el funcionario aludió a la permanente tarea de control en la vía pública conforme al programa de reordenamiento dispuesto por la municipalidad capitalina. Sobre el particular mencionó, “es un trabajo de todos los días, porque en una jornada podemos retirar un vendedor pero al día siguiente se ubican dos, por lo que estamos ante un trabajo permanente para reordenar la ciudad”. Mencionó además que a través de la comuna ya se están tramitando los permisos correspondientes destinados a la gente que realmente necesita de un ingreso diario a través de la actividad comercial en la vía pública.