DESDE UPCN CONSIDERAN NECESARIA UNA CONVOCATORIA DEL GOBIERNO A LOS GREMIOS ESTATALES

El titular de UPCN Jujuy, y referente del Frente Amplio Gremial, Luís Cabana, afirmó que resulta necesaria una convocatoria del gobierno provincial para rediscutir aspectos salariales y laborales de los empleados de la administración pública que padecen los efectos del proceso inflacionario. Al mismo tiempo esbozó un balance de los resultados electorales que ratificaron una gestión de gobierno que proyecta cambios en el corto plazo que generan incertidumbre entre los sectores obreros.

Consultado sobre la situación de los trabajadores de la administración pública que demandan a través de los diferentes gremios la reapertura de las mesas paritarias para discutir condiciones salariales, Cabana remarcó que el gobierno cerró las instancias de negociación luego de imponer una recomposición del 10 para el segundo semestre del año. En ese sentido, recordó que conforme a la imposición del gobierno en la próxima liquidación de sueldos se haría efectivo el pago del 4 por ciento que completaría la pauta 2017.

“De acuerdo a lo que ellos consideran se va aplicar el 4 por ciento de aumento con los haberes de octubre y que no habría ninguna necesidad de reunirnos, pero nosotros les hemos recordado que conforme a las actas labradas anteriormente hay un compromiso formal de reunirnos”, reseñó el dirigente, quien a pesar de los anuncios de funcionarios respecto de la imposibilidad financiera de reabrir las negociaciones salariales consideró posible una convocatoria.

Sobre el particular mencionó que a partir de conversaciones informales con el Ministro de Trabajo de la provincia, este dejó abierta la posibilidad de una convocatoria en la que no se abordarían cuestiones salariales sino otros temas que también son de interés para los empleados de la administración provincial. “Se tratarían temas que hacen a las condiciones laborales y las mesas sectoriales que no dejan de ser importantes en lo que hace a la situación de los trabajadores precarizados, los contratados, la carrera administrativa, condiciones y medio de ambiente de los trabajos, entre otros temas, y esperamos que nos convoquen”, dijo, acotando además que se espera un reconocimiento del ítem por productividad que ya es contemplado por la administración nacional.

Por otro lado, al analizar los resultados electorales del pasado 22 de octubre, el también legislador provincial del justicialismo reconoció que “se dio una consolidación de la fuerza del oficialismo, y si bien no cuenta con una mayoría absoluta en el parlamento, y le falta algunos votos para lograr los dos tercios necesarios para aprobar algunas leyes, tiene algunos aliados que le pueden dar tranquilamente esa mayoría”.

En ese sentido, también destacó el desempeñó del partido radical como parte fundamental del Frente Cambia Jujuy lo que le permitirá aumentar el número de bancas. Con estas referencias reconoció, “esta es la decisión que ha adoptado la población de la provincia para consolidar una política de gobierno”. Sin embargo, alertó que como contrapartida el gobierno a las pocas horas de conocerse los resultados electorales dispuso aumentos de precios en diferentes áreas que golpean las economías familiares, particularmente de los empleados públicos, y expuso una agenda de reformas que podrían afectar a la clase obrera tanto del sector activo como pasivo.

“Hoy se están discutiendo en el orden nacional diferentes reformas, como la reforma laboral, y por eso esperamos que nuestras centrales sindicales generen una irrestricta defensa de los derechos de los trabajadores para que no se pierdan derechos laborales ni las conquistas de los trabajadores obtenidas a lo largo de muchos años de lucha”, expuso.