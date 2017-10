RAMIRO TIZON: “LOS RESULTADOS RATIFICARON LA POLÍTICA PROVINCIAL DE CONVIVENCIA Y TRABAJO”

El diputado provincial, y dirigente del partido Socialista, Ramiro Tizón, esbozó un balance de los comicios del pasado 22 de octubre en los que el Frente Cambia Jujuy obtuvo un contundente triunfo, que le permite ratificar la política de gobierno iniciada hace casi dos años. Asimismo destacó el triunfo obtenido por el socialismo, como parte del Frente Oficialista, en la comisión municipal de Yala.

“Los resultados vinieron a ratificar la política provincial, ha venido a ratificar esta política de convivencia y de trabajo para generar trabajo para todos los jujeños”, expresó el legislador al momento del primer balance de lo acontecido durante los comicios del pasado 22 de octubre en los que el Frente Cambia Jujuy se impuso con amplitud por sobre las demás fuerzas. Asimismo destacó el rol del Partido Socialista, que forma parte del frente oficialista, y que logró incorporar tres representantes en diferentes concejos comunales.

Uno de los logros destacados por el dirigente es la victoria obtenida en la comuna de Yala donde Santiago Tizón se impuso por sobre la propuesta del frente Justicialista. “Se ha ganado claramente y fue un triunfo que llegó para ampliar lo hecho con anterioridad puesto que se logró casi el 50 por ciento frente a algo menos del 30 por ciento del Frente Justicialista”, precisó, para luego señalar que los resultados reflejan la ratificación de la política de transparencia definida en aquella comuna. Cabe mencionar que a partir de los números obtenidos tanto por el oficialismo como por la oposición se mantendría la actual conformación del concejo comunal de aquella localidad.

Independientemente de la particular elección cumplida en aquella comuna Tizón analizó los resultados generales a nivel provincia donde se destaca el desempeñó del Frente de Izquierda y de los Trabajadores que incorpora cuatro legisladores provinciales y varios concejales en comunas del interior. Sobre el particular consideró, “hay que darle la importancia que tiene desde el punto de vista político, dado que es un fuerte llamado de atención a todos, pero fundamentalmente al justicialismo que se ha degradado en estas elecciones, y también al FUYO”.

“La izquierda tendrá representación en la Cámara de diputados y creo que eso va enriquecer los debates y espero que lo hagan con responsabilidad; se va enriquecer la democracia porque vienen fuerzas nuevas que trabajaron muchos años para llegar a estas instancias”, afirmó.

Por otro lado, el legislador no dejó de aludir al elevado porcentaje de votos en blanco que se registró en los comicios, y que conforme a los números recopilados constituyen la “cuarta fuerza” política de la provincia. Sobre el particular expuso, “nos tiene que preocupar a todos los políticos porque el voto en blanco siempre nos está diciendo que hay gente que no se conforma y que no se siente contenida por ningún sector”. Reconoció que dicha expresión alcanza a todas las fuerzas políticas, incluida la oficialista.

Consultado sobre la autocrítica que debería realizar Cambia Jujuy, que se encamina a cumplir la primera mitad de su gestión de gobierno, mencionó que está pendiente una profundización de las reformas que se encararon a fines de 2015. A modo de ejemplo, mencionó la reforma en el sistema judicial provincial, donde estaría pendiente la conformación de un fuero para el consumo que permitiría la resolución de diferentes situaciones que afectan a los consumidores.

En igual sentido, señaló que el gobierno “ha encarado un camino seriamente relacionado a la búsqueda de mayores fuentes de trabajo y producción; en eso estamos empeñados y hacia eso debemos dirigir todos los esfuerzos y es en lo que debemos profundizar”. A la vez consideró que se deben profundizar las políticas para normalizar áreas de la administración provincial que durante años estuvieron viciadas de irregularidades, por ejemplo, en el Ministerio de Educación.