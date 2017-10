JUJUY DEBATE SOBRE CIUDAD, COMERCIO Y TURISMO

Una comitiva de 13 empresarios del sector turismo y comercio, de distintas regiones de la provincia, participó –a través de la Unión Empresarios de Jujuy-, del XVI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, que desarrolló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el esquema tradicional del Foro, con conferencias brindadas por expertos y referentes de la materia, y debates por parte de los empresarios del sector comercio y el turismo asistentes al mismo, se desarrolló uno de los eventos más grandes del sector en el país, este año al igual que el anterior, en el marco de la FIT (Feria Internacional de Turismo).

El presidente de la Unión Empresarios de Jujuy, Ignacio Sadir, sostuvo que “este foro nos congrega a seguir analizando esta simbiosis q tiene que existir entre el turismo y el comercio, y que en Jujuy particularmente queremos bajarlo en dos temas, primero en la generación de Centros comerciales abiertos en los distintos centros comerciales tradicionales de la provincia. A esto lo iniciamos con el desarrollo del centro Tacita de Plata, el cual no está teniendo el desarrollo que queremos, por lo cual planteamos el segundo tema, que es el proyecto de ley de centros comerciales abiertos propiciado por esta entidad, y que esperamos que las nuevas autoridades en la legislatura provincial puedan darle por fin un surgimiento”.

El referente del sector empresario jujeño destacó la comitiva jujeña que participó del foro que congregó a más de 500 dirigentes empresarios de todo el país, y la participación que tendrá la Unión Empresarios en la Feria Internacional de Turismo a través de la CAME, otro elemento que viene a nutrir al turismo como un desarrollador económico.

El presidente de CAME, Fabián Tarrío, en la apertura del Foro explicó que “los últimos datos muestran una mejora notable de los índices de utilización del fin de semana largo para hacer de nuestras vidas algo mejor, porque cuando dedicamos tiempo a pasar unos días de ocio fuera de lo cotidiano, nos hace bien a la vida. Por ello, cuando empezamos a hacer estos foros, le pusimos el nombre de “ciudad, comercio y turismo”, porque sabíamos que había una realidad palpable que era entrecruzar ambas actividades, la del comercio y el turismo, en la ciudad contenedora de todo eso, para mejorar la vida de los que ahí habitan, y además hacerles vivir un buen momento a los que visitan esas ciudades”.

Luego, Tarrío celebró la ley de feriados puente, y dijo que “el movimiento turístico está reactivándose muy bien en la mayor parte del país, con records históricos de movimiento”, enfatizó.

Finalmente el secretario Gral. de CAME, José Bereciartúa, recordó el tema central del Foro de este año: “la importancia de las pymes turísticas y comerciales, su desarrollo sustentable, y demostrar el impacto positivo y multiplicador que el turismo genera en los distintos destinos”, y explicó que este evento que se desarrolla desde hace 16 años, muestra la evolución de estos sectores y cómo la tecnología también se va involucrando en la vida del pyme del comercio y servicios.

Luego destacó que “Jujuy, a través de la Unión Empresarios, tiene un papel muy grande para la CAME desde los últimos años. Siempre hay integración, cuando se tratan temas del sector industrial, está la Unión, cuando se tratan temas del turismo, de economías regionales, el comercio, jóvenes y mujeres, también es con la Unión. Ésta es nuestra cara en Jujuy, CAME es importante en todo el país porque tiene sus entidades, y la Unión empresarios de Jujuy en ese sentido es fundamental porque marca una presencia muy fuerte de CAME en Jujuy”, concluyó.