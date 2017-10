MILAGRO SALA SERÁ NOTIFICADA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA AMPLIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN LA MEGACAUSA

Durante la semana que finaliza se completó la serie de citaciones a ex jefes comunales, intendentes, ex funcionarios provinciales, ex legisladores y legisladores electos, que fueron notificados de las imputaciones que pesan sobre ellos en el marco de la denominada Megacausa. En ese sentido, el Juez de control, Isidoro Cruz, precisó que en la jornada de ayer se completó una “etapa importante” conforme a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, dado que se les notificó a algunos de los convocados de las imputaciones por administración fraudulenta, mientras que otros fueron imputados por ser considerados participes necesarios en la administración irregular de fondos públicos.

Sin embargo reconoció que aún queda pendiente la notificación a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien planteó a través de sus abogados un recurso para evitar su traslado. Al respecto vale mencionar que la única imputada que se negó a presentarse ante el juzgado de control fue Sala, cuya defensa presentó un “recurso de reposición con apelaciones en subsidio” argumentando que su integridad física correría riesgo durante un eventual traslado a sede judicial.

A pesar de la “chicana judicial” interpuesta por los abogados de Sala, que tuvo el claro objetivo de demorar el avance de la causa, el juez Cruz informó, “decidimos constituirnos en el Penal por una sugerencia de la fiscalía”. Sin embargo, aclaró que dada la urgencia por resolver otros trámites en el juzgado no se tiene definida la fecha en la cual la dirigente será notificada de las novedades surgidas en la Megacausa, en la cual está considerada como “jefa de asociación ilícita”.

“Como hay otras ampliaciones de ex funcionarios, como la del ex gobernador y como se dieron ampliaciones de imputaciones de imputación tenemos que analizar cómo canalizamos eso, y a partir de ese nuevo cronograma seguramente nos constituiremos ante la señora Milagro Sala para notificarla”, explicó. Consultado sobre el propósito de la futura concurrencia al penal donde está alojada la dirigente de la Tupac Amaru, detalló que se le debe informar sobre la ampliación de las imputaciones a los ex funcionarios y las nuevas imputaciones sobre ex funcionarios comunales.

A pesar del avance de la causa registrado hasta la fecha el juez de control señaló que técnicamente la instancia de notificaciones continúa conforme a lo solicitado por la Fiscalía a cargo del trámite. Cumplida la etapa de notificaciones informó que se deben fijar las fechas para las instancias de indagatorias en las que los imputados tendrán la oportunidad de realizar sus declaraciones.

En ese sentido puntualizó que aún debe resolverse un planteo de uno de los imputados que objetó la competencia del juzgado para avanzar en esa instancia, por lo que se espera una resolución del Superior Tribunal de Justicia.