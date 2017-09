CON CHICANAS JUDICIALES LA DEFENSA DE MILAGRO SALA LOGRÓ LA SUSPENSIÓN DEL SEGUNDO JUICIO ORAL Y PUBLICO

Fuentes del poder Judicial de Jujuy anunciaron la suspensión del juicio oral y público contra Milagro Sala, en el marco de la causa denominada “las bombachas”, que debía iniciar este miércoles, y en la que la dirigente de la Tupac Amaru es señalada como autora de amenazas contra efectivos de la seccional 56 de Alto Comedero. La suspensión de las audiencias se originó en la recusación que plantearon los abogados con el presidente del trámite, Antonio LLermanos.

Un adagio versa que, “Justicia lenta no es justicia”. La expresión bien puede ser utilizada para describir la situación de las diferentes causas judiciales que se abrieron en torno a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, pero que no logran avance alguno debido a las diferentes “chicanas” judiciales que interponen los abogados de la imputada. Dichas medidas que se interponen de manera sistemática no solo demoran los procesos judiciales, sino también reflejan una estrategia que procura evitar la instancia de juicio en la que se debe resolver una condena.

Sala goza desde la semana pasada del beneficio extraordinario de la prisión domiciliaria en su residencia de La Ciénaga. Mientras aún resuenan los ecos de esa polémica decisión del poder judicial jujeño, en la jornada de ayer se conoció la suspensión del juicio oral y público que debía iniciar este miércoles y que alude a la imputación por amenazas que supuestamente profirió la dirigente contra efectivos de la seccional 56 de Alto Comedero en 2014. Conforme a la resolución del tribunal, encabezado por el doctor Antonio Llermanos, las audiencias debían iniciar este miércoles 6, no obstante, una nueva presentación de la defensa derivó en la suspensión a último momento del proceso judicial.

Con anterioridad, los mismos abogados habían presentado dos recursos, el primero pidiendo la nulidad absoluta y eliminación de las pruebas presentadas en la causa, que fue rechazada; y el segundo en contra de la resolución del inicio del juicio. En la jornada de ayer, la defensa de la dirigente recusó al juez Llermanos, quien preside el tribunal que debía llevar adelante el juicio.

Expuesta la presentación, se espera que un Tribunal de Subrogancia, integrado por los doctores Luis Camada, María Tolaba y Antonio Puig resuelva si hace lugar a dicho planteo. A pesar de que no se informaron detalles de los fundamentos de la recusación, algunos trascendidos aluden a que la defensa considera que Llermanos evidencia animosidad contra la dirigente.

Cabe mencionar que en la anterior jornada los abogados de Sala, solicitaron la suspensión del proceso a prueba, medida conocida también como "probation", que en términos generales implica un reconocimiento de la responsabilidad o culpa de los delitos que se imputan. A partir de esta presentación particular los abogados también solicitaron que la “probation” no se resuelva mientras no haya una definición sobre la recusación del presidente del trámite.

La estrategia de la defensa, ya expuesta durante el trámite de la causa por el escrache a Gerardo Morales en el año 2009, a todas luces refleja una clara intencionalidad de demorar todo trámite para evitar el enjuiciamiento que conforme a los elementos probatorios debería derivar en la condena de la dirigente.