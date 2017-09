HAQUIM AFIRMÓ QUE SE TRABAJA ARDUAMENTE EN EL CIERRE DE LISTAS

El próximo 8 de septiembre a las 24 horas vence el plazo en la justicia electoral provincial para la presentación de listas de candidatos de los diferentes Frente Electorales y Partidos que participarán de la contienda del 22 de octubre. En ese contexto el vice gobernador, y referente del Frente Renovador de Jujuy, Carlos Haquím dio cuenta de las gestiones y conversaciones que se vienen desarrollando dentro del sector peronista para definir las candidaturas tanto para cargos provinciales como en las diferentes comunas del interior.

Con acuerdo a ello, reconoció que se están llevando adelante diferentes gestiones para unificar candidaturas en las listas de diputados provinciales, aunque no descartó que en caso de no lograr los acuerdos necesarios cada espacio peronista tendrá la posibilidad de llevar sus propios nombres. En ese sentido comentó que “siempre sostuvimos que no vamos a señalar con el dedo a quienes van a tener participación y quienes no, por lo que los que tengan condiciones los vamos a respetar y garantizaremos la cobertura necesaria a través de las colectoras”.

Acotó además que se “está trabajando en algunos lugares para tener una lista única, no solo dentro del Frente Renovador sino dentro del marco del Frente Cambia Jujuy, como por ejemplo en Fraile Pintado, donde estamos trabajamos para la unificación del candidato a intendente”.

Como en anteriores oportunidades aseveró que el Frente Renovador será respetuoso del resultado obtenido durante las elecciones PASO de agosto, por lo que afirmó que la distribución de los lugares será coincidente con las posiciones alcanzadas por las tres listas del peronismo que participaron en aquella oportunidad. Aclaró además que para la confección de las listas en las comunas se utilizará el mismo criterio, con lo cual en esos sectores se respetarán los lugares para los espacios que mayor cantidad de votos hayan alcanzado en los comicios previos.

En otro orden de temas, el vice gobernador fue consultado por las movilizaciones de la semana pasada en el marco del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. "No podemos desaparecer del mundo sin que haya una explicación, pero por otro lado está el resultado de las manifestaciones que vienen a poner un estado de descontrol, y recordemos que en Jujuy hemos sufrido este tipo de situaciones y vemos con preocupación que pase en otros lados, por lo que acompañamos el reclamo, pero en un marco de convivencia”.

No dejó de responder las consultas sobre la controvertida resolución de la justicia que favoreció a la dirigente Milagro Sala con la prisión domiciliaria. Sobre el particular, el funcionario provincial dijo no estar de acuerdo con la medida aunque garantizó el respeto por las decisiones de un poder de estado. Sin embargo, dijo, “se ha generado un privilegio por encima de otros que están en la misma condición, y creo que esto va a generar una conmoción en el marco del sistema carcelario judicial, hay mucha gente que tiene el mismo derecho, si hay un privilegio para unos, todos somos iguales ante la ley, pero además los gastos se les imprimen al conjunto de los ciudadanos, porque son dineros que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos”.