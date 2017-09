TRAS 27 AÑOS CONTINÚA EL RECLAMO DE LOS EX TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS ZAPLA POR LA PROPIEDAD PARTICIPADA

En la mañana de ayer ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, reconvertida en Aceros Zapla, concentraron en Plaza Belgrano para exponer su malestar por la demora en la reglamentación de la ley 26.700 de Propiedad participada, considerada una indemnización por los perjuicios ocasionados luego del proceso de privatización del complejo siderúrgico de Palpalá.

Al hacerse presente en los alrededores de Casa de Gobierno, los ex trabajadores recordaron que el planteo para que se les reconozca el beneficio de la propiedad participada está garantizado mediante ley sancionada en el año 2011. Desde ese momento se espera una reglamentación de la norma que implicaría el efectivo reconocimiento de la indemnización. Sin embargo denunciaron que los últimos gobiernos evitaron resolver la reglamentación con lo cual se mantiene “la injusticia” para con los ex trabajadores del complejo siderúrgico.

“Hace 27 años que venimos bregando por el cumplimiento de la ley 26.700 que logramos que se sancione a partir de la lucha de los compañeros en el año 2011, y a pesar de que fue posteriormente promulgada no tenemos respuestas aún sobre cuándo se haría efectiva la aplicación”, expresó Jorge Agüero, delegado de los ex trabajadores. Apuntó que a pesar de los reiterados discursos de los anteriores gobiernos hasta la fecha no se ha garantizado el acceso al beneficio de la propiedad participada de Altos Hornos Zapla.

Apuntó que quienes hoy gobiernan la provincia fueron quienes insistieron durante su gestión como legisladores nacionales para que se sancione una ley de propiedad participada, pero al paso de los años, y ya con la norma sancionada no se hace efectiva la medida y en consecuencia los ex trabajadores aún no reciben su beneficio. “Hoy prácticamente nos encontramos olvidados por las autoridades, y por el poder ejecutivo nacional, y por eso debemos recordar permanentemente esta situación que nos sensibiliza profundamente”, expresó Agüero.

Alertó al mismo tiempo que la mayor preocupación de los ex trabajadores es que el gobierno continúe dilatando la aplicación del beneficio. Con acuerdo a ello comentó, "no queremos seguir perdiendo compañeros ya que de los 709 beneficiarios que adhirieron a la propiedad participada 100 compañeros han fallecido sin haber recibido lo que les correspondía”.

Durante la permanencia algunos de los voceros del sector lograron reunirse con el Ministro de Gobierno, Agustín Perassi. A partir de dicho diálogo hubo un compromiso del funcionario para gestionar un encuentro entre los trabajadores y el propio gobernador de la provincia para alcanzar un acuerdo que permita el efectivo cumplimiento de la ley. Tras la reunión con el Ministro Agüero reseñó que “Perassi entendió nuestro pedido, que la empresa nos ha vulnerado y que nunca tuvo deseos de progreso, y solo la exprimió y la producción ha mermado mucho; y a son 27 años de reclamos, de espera, de lucha”.