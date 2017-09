Esa fue la contundente definición de la Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Susana Haquím, al describir el actual contexto social de la provincia cuya población se encuentra sensibilizada por la polémica medida judicial que concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a la dirigente tupaquera Milagro Sala. Dada la repercusión del caso, y el aumento de la indignación de muchos ciudadanos, la funcionaria recordó que el concepto de Derechos Humanos debe abarcar a todos los ciudadanos sin exclusiones.

Dado el particular contexto social, tanto a nivel nacional como provincial, la funcionaria recordó que el concepto de Derechos Humanos es “muy amplio”. “Derechos humanos tenemos todos no solo algunas personas, y eso debemos tener en claro, y nosotros acá bregamos por los derechos humanos de toda la comunidad no solamente por algunos derechos de algunos, que a veces llegan a ser injustos”, remarcó.

Desde la pasada semana, numerosas voces alertaron que el beneficio extraordinario de la prisión domiciliaria de Sala sienta un precedente para los futuros planteos de reclusos y familiares de reclusos del sistema penitenciario local que solicitan una medida similar. Muchos ciudadanos consideran que la rapidez con la cual se definió el cambio de situación de detención de la dirigente solo es explicable por su “amistad” con organismos de Derechos Humanos y sectores de poder.

Consultada sobre si a la Secretaría llegaron planteos para que se extienda el mismo beneficio a otros reclusos del sistema penitenciario, Haquím precisó que las presentaciones se realizan ante el Ministerio de la Defensa Pública. “A nosotros no nos ha llegado ningún planteo formal hasta el momento, y sabemos que muchas de las personas que están privadas de la libertad tienen sus abogados en ese ministerio”, dijo.

Por otro lado, se le consultó sobre los cuestionamientos que esgrime Milagro Sala contra las condiciones de detención domiciliaria en su mansión de zona turística de La Ciénaga. “Ya es gracioso”, aseveró enfáticamente.

En otro orden de temas, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, aludió a la convocatoria cumplida ayer de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, considerada un espacio para la capacitación y el abordaje de las diferentes iniciativas que tienden a garantizar el libre ejercicio de derechos. Sobre el particular recordó que tiempo atrás se cumplió un encuentro regional de la Puna a partir del cual se convino concretar una reunión de carácter regional destinado a los delegados de la región de los Valles.

“Los delegados del Valle están participando de una capacitación donde además se bajan determinados programas que son creados a partir del diagnóstico que se hace en cada localidad”, explicó, acotando que en la reunión de ayer se abordaron particularmente temas como la violencia de género, el acceso al agua, y las violaciones a los derechos humanos que se observan en la zona.

Apuntó además que a partir del diagnóstico que se realiza en la zona se procura concientizar a la gente a través de la diagramación de diferentes trabajos comunitarios que tienen el objetivo de garantizar derechos humanos a todos los sectores de las comunidades.

Consultada sobre las problemáticas observadas en la región de Valles, que se caracteriza por la diversidad cultural a través de las diferentes comunidades originarias, Haquím señaló que se “registran situaciones de violencia institucional”. Sobre el particular dijo, “permanentemente estamos tratando esas situaciones junto a la policía con cursos de capacitación destinados no solo a la policía sino también a gendarmería y otras fuerzas de seguridad”.