LEGISLADORA JUSTICIALISTA AFIRMÓ QUE ES PREOCUPANTE LA SITUACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

La diputada justicialista de la Legislatura jujeña, Alejandra Cejas, sostuvo que es preocupante la situación del Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana” donde en las últimas semanas se vienen registrando diferentes hechos que atentan contra la integridad de los pacientes que diariamente concurren en busca de atención y también del personal y profesionales médicos. Ratificó a la vez la cuestión de privilegio contra la directora del nosocomio que hasta el momento no se resuelve en la Comisión de Asuntos Institucionales.

A pesar de los cambios generados en el Ministerio de Salud de la provincia, continúan los cuestionamientos sobre el estado y la administración del hospital materno infantil. En ese sentido vale recordar que la semana anterior se registró un polémico incidente cuando mujer en avanzado estado de embarazo dio a luz en medio de la sala de espera. A pesar de que la parturiente recibió la asistencia de emergencia, el hecho generó conmoción y motivó una investigación interna, según lo manifestado por el propio Ministro de Salud, Gustavo Bouhid.

A partir de este hecho, la diputada Cejas consideró necesaria una explicación formal de parte de la dirección del nosocomio a cargo de la doctora, Sandra Buffarini. Recordó al mismo tiempo que anteriormente ya se había interpuesto una cuestión de privilegio en contra de la directora que le habría impedido el ingreso al hospital cuando pretendía mantener un diálogo con los diferentes equipos de salud. Con estas referencias la legisladora comentó que el hospital “viene padeciendo distintas problemáticas que no son asumidas incluso desde la gestión del ex ministro de salud Mario Fiad”.

“La semana pasada hemos visto el parto que se dio de manera espontánea en la sala de espera del efector y se trató de justificar la situación aduciendo que el hecho se podría haber precipitado en cualquier lugar”, sostuvo, para luego remarcar que dicha situación no condice con los fines de una institución hospitalaria especializada y de alta complejidad.

Recordó al mismo tiempo que dicho nosocomio “tiene las mejores instalaciones en todo el NOA pero está pasando por un momento lamentable, porque principalmente no hay respuesta a las distintas situaciones irregulares que se vienen planteando desde el año pasado, como cuando se produjo el robo de un recién nacido, los inconvenientes con los trabajadores que tienen reclamos, y las quejas sin resolver por parte de la dirección”.

En igual sentido sostuvo que en el marco de una reunión que mantuvo con el actual ministro de salud, Gustavo Bouhid, le transmitió la inquietud por una plaga de cucarachas que invadió la terapia y las salas de emergencia. “Solicitamos que se garantice la salubridad del hospital y no hablamos de cualquier dependencia gubernamental”, expresó.

Con estas referencias la legisladora anticipó que desde el bloque se va insistir con la cuestión de privilegio en contra de la directora Buffarini. “Desde el justicialismo pretendemos que la funcionaria se acerque a la legislatura provincial y brinde explicaciones sobre estos temas que no son menores (…) tiene la responsabilidad de brindar respuestas como funcionaria provincial, porque es preocupante que los niños dependan de alguien que no tiene empatía y que no resuelve las cosas que están sucediendo”, manifestó.