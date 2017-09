SIN DEFINICIONES GOBIERNO Y GREMIOS DOCENTES ENCARAN LA ÚLTIMA AUDIENCIA DE CONCILIACION

Este jueves a partir de las 16 horas se concretará la última audiencia de la conciliación obligatoria entre gobierno y gremios docentes de la provincia, en la que se espera una definición en torno a los pedidos de mejora salarial expuesto por los trabajadores de la educación. Desde los sindicatos se admitió que reina la incertidumbre dado que hasta el momento el gobierno no ha presentado ninguna alternativa de recomposición de salarios por lo que no se descartan medidas de protesta.

Tras varios días de incertidumbre finalmente ayer el ministerio de Trabajo de la provincia convocó a la Asociación de Docentes Provinciales (ADEP), al Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), a la Asociación del Magisterio de Educación Técnica (AMET), Unión de Docentes Argentinos (UDA), y a la Asociación de Docentes Especiales y Artísticos (ASDEA), a lo que será la última audiencia de la conciliación obligatoria entre los citados sectores y el Ministerio de Educación. Dicha conciliación fue abierta semanas atrás para resolver el conflicto suscitado a partir del rechazo de una mayoría de sindicatos a la propuesta de recomposición salarial del gobierno.

Cumplido el primer periodo de conciliación de 15 días, y no habiendo logrado una resolución del conflicto, el órgano laboral de la provincia dispuso la correspondiente prórroga que, según trascendió, vence en esta jornada. Cumplido todo el proceso se acrecientan las probabilidades de una reanudación de los conflictos, dado que varios de los sindicatos han rechazado la recomposición salarial del 10 por ciento para el segundo semestre del año.

Así mismo existe incertidumbre y malestar por los alcances del “incentivo por asistencia perfecta” que ha presentado el gobierno. Desde algunos gremios se afirmó que la medida tiende a generar conflictos dado que hasta el momento no se conoce el decreto reglamentario y las características de la liquidación de dicho concepto. En ese sentido, el Ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Cabana Fusz, precisó a medios locales que durante la reunión no habrá nueva propuesta salarial pero si se abordarían modificaciones en la medida del premio por asistencia perfecta.

Al mismo tiempo, se destaca que algunos de los sindicatos, a través de sus dirigencias, han anticipado su aceptación a las propuestas del gobierno. Esto motivo diversas críticas dado que los dirigentes de esos gremios se han mostrado afines a la gestión y a las propuestas del Frente Cambia Jujuy.

Independientemente de esta particularidad, y de cara a la reunión de este jueves, la dirigencia de ADEP anticipó que mantendrá sus planteos para que se mejoren los porcentajes de recomposición de salarios dado que el esquema de tan solo el 10 por ciento de mejora no cubre los requerimientos de los educadores de la provincia. “ADEP no ha dejado en ningún momento de levantar las banderas de la recomposición salarial y en soledad lo seguiremos haciendo hasta que alguien nos escuche”, manifestó el secretario general, Darío Abán, quien a la vez precisó que no existe información oficial respecto del premio incentivo que no habría sido reglamentado desde gobierno.