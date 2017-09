LLAMATIVA PARALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL PARLAMENTO PROVINCIAL

La diputada provincial, Patricia Armella, titular de la Comisión de Salud de Legislatura, afirmó que es llamativa la paralización de actividades parlamentarias, tanto en el recinto de debate como en las diferentes comisiones de trabajo, y acotó que ello obedece a la ausencia de los legisladores del oficialismo que estarían abocados a tareas electorales. Consideró que esta situación contradice los dichos de las autoridades parlamentarias que habían comprometido una continuidad de las actividades a pesar del contexto electoral.

“La verdad me llama la atención porque era otro el mensaje que se había dado a la comunidad porque se dijo que no habría una paralización del trabajo parlamentario, que es tan necesario”, expresó la legisladora al ser consultada sobre la situación observada en el parlamento que ha reducido su actividad en las últimas semanas.

A pesar de la falta de sesiones en el recinto y la suspensión de varias reuniones de comisiones, Armella precisó que en la comisión de Salud se ha procurado mantener el ritmo de trabajo en las últimas semanas. En ese sentido informó que el pasado lunes dicha comisión estuvo convocada para tratar de avanzar en el tratamiento diferentes iniciativas, no obstante, eso se vio dificultado por la ausencia de los legisladores del oficialismo que son mayoría.

“La verdad que trabajamos con menos diputados, y entendemos que están ocupados y preocupados por la situación de las elecciones PASO, por lo que la reunión de la comisión de Salud no se desarrolló de manera normal, pero de todas maneras se ha trabajado en proyectos importantes como el de Colegiación de los profesionales Psicopedagogos y también en el proyecto de adhesión a la Ley nacional de Abordaje de Consumos Problemáticos”, explicó Armella. Respecto de la segunda iniciativa recordó que la misma fue presentada como objetivo prioritario del Plan Provincial contra las adicciones que fuera presentado por el gobierno de la provincia.

Acotó que dada la relevancia que tiene la adhesión a la ley nacional se ha procurado brindarle un tratamiento exhaustivo a lo largo del año, no obstante, admitió que presenta una demora llamativa debido a la falta de debate en comisión. “Es una ley importante, y la venimos insistiendo a lo largo de todo el año y esperamos que llegue a buen puerto”, mencionó.

Consultada sobre los alcances del proyecto de adhesión, dijo, “es primordial para que las obras sociales reconozcan el tratamiento a todas las personas que padecen de adicciones a diferentes sustancias, pero por sobre todo permitiría seguir un trabajo a través de un plan integral que complementaria y fortalecería a la Ley de Salud mental a la cual ya hemos adherido mediante una norma provincial que está en proceso de reglamentación”.

“Es sumamente necesaria la adhesión y de hecho está contemplado en el plan provincial que ha presentado el señor gobernador y nosotros vamos a seguir insistiendo porque consideramos que son herramientas fundamentales y legales para que se pueda trabajar desde la Secretaria de Salud mental de la provincia”, acotó. Sin embargo reconoció que el estudio y eventual tratamiento del proyecto de adhesión depende de la voluntad que expongan los legisladores del oficialismo que, como es sabido, son mayoría en las distintas comisiones de trabajo parlamentario.

Sobre este último aspecto no dudó al afirmar que “si las comisiones no funcionan es por la ausencia de los legisladores del bloque oficialista por lo que debemos llamarles la atención y recordarles que no hay mejor campaña que la gestión, por lo que no se puede paralizar el trabajo legislativo dado que nos debemos a la comunidad”.