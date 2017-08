“SEILLIANT ESTÁ PRESO POR DENUNCIAR LO QUE PASA EN JUJUY”

Esa fue la expresión del secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Carlos Santillán, al encabezar una nueva jornada de protesta de los municipales que reclaman la liberación del secretario del Interior del gremio, Santiago Seilliant. Además de ratificar los cuestionamientos hacia el gobierno de Jujuy, aseguró que hasta tanto no cesen las medidas de ajuste sobre el sector de trabajadores no se logrará la “paz social” en la provincia.

Las expresiones del dirigente municipal fueron rescatadas durante una nueva jornada de radio abierta cumplida ayer en plaza Belgrano a través de la cual se reclama la liberación del Secretario del Interior del Gremio, Santiago Seilliant que cumplió 18 de detención en una comisaría de San Pedro de Jujuy. Durante la radio abierta los municipales destacaron las repercusiones de la campaña nacional a favor de la liberación del dirigente municipal.

En ese sentido destacaron la iniciativa del diputado de la Izquierda Socialista en el FIT, Juan Carlos Giordano, quien presentó un proyecto de declaración por la libertad del Secretario del Interior del SEOM Jujuy. La presentación se concretó en la sesión del martes en el Congreso Nacional y forma parte de la campaña nacional iniciada por diferentes sectores políticos y movimientos sociales.

Con relación a dicha propuesta parlamentaria, Santillán comentó, “seguramente va a salir la declaración pero parece que acá ni las declaraciones que puedan sancionarse a nivel nacional, ni todas las voces que se levantaron en el país y afuera también, pueden lograr que se abran los oídos del gobierno”.

“Nuestro compañero Seilliant no es un delincuente, esa es la pura verdad, y solo está preso por denunciar lo que está pasando en Jujuy”, remarcó el dirigente quien ratificó los cuestionamientos hacia las políticas del gobierno local que no responden a los requerimientos de la clase trabajadora. En ese sentido afirmó que mientras se sostengan las políticas de ajuste y no se mejoren los ingresos de los trabajadores “difícilmente se pueda lograr la paz social”.

Al mismo tiempo sostuvo que mientras el gobierno local implementa una política de persecución de los “luchadores sociales” se mantiene el manto de impunidad sobre los responsables políticos de numerosos casos de corrupción registrados en la provincia. Al mismo tiempo consideró que el caso de Milagro Sala, quien recibiría el beneficio de la prisión domiciliaria, es claro ejemplo de la situación de discriminación que ampara el Estado frente a las imputaciones de otros dirigentes gremiales y sociales.

Tampoco dejó de aludir a las contradicciones observadas en el Frente oficialista Cambia Jujuy que ha incluido a referentes de organizaciones sociales, como José Luís Bejarano y Emilio Cayo, que, según expuso, están directamente vinculados a los hechos de corrupción de la provincia.

Cabe mencionar que Seilliant está imputado y detenido, desde el pasado viernes 11 de agosto, por los delitos “lesiones agravadas por el número de participantes, amenazas, entorpecimiento del transporte y de otros servicios por vía terrestre e instigación a cometer delitos”. La imputación alude a los hechos registrados a principios de agosto cuando dirigentes del gremio comunal, que protagonizaban un piquete en la ruta 34 en San Pedro, impidieron el paso de una familia que llevaba a su hijo a un centro hospitalario médico.