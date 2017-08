LOS INCENDIOS DE LA PRESENTE TEMPORADA SUPERAN LOS REGISTROS DEL 2016

El director de la Brigada de Incendios Forestales, Ezequiel Morales, precisó que en los dos primeros meses de la temporada de incendios 2017 se ha superado el número de incidentes registrados en igual periodo del 2016. Reiteró que la mayoría de los incendios se originan por la intervención de las personas y que hasta el momento no se ha podida ubicar a los responsables de los mismos.

Mientras los pronósticos de la anterior jornada anticipaban precipitaciones en el territorio, desde la Brigada de Incendios de la provincia se mantiene cautela frente al complejo escenario que se registra en el año en curso dado la gran cantidad de incendios que se registran en todo el territorio. Es que hasta la fecha los incendios forestales superan los registros del año 2016. En ese sentido, el director de la Brigada recordó que durante la anterior semana se debió afrontar el mayor número de incendios desde el inicio de la temporada.

“Hasta el momento estamos teniendo más incendios que en el año pasado porque en lo que va de la temporada hemos tenido 85 incendios, y además hemos perdido una 150 hectáreas”, expuso el funcionario.

Al dar cuenta de los incidentes registrados en la anterior semana precisó, “en esa semana tuvimos más de 30 incendios y además se registraron 3 hechos de magnitud, en Tiraxi, León y Lozano, y en el primero de ellos al parecer se originó porque un puestero quiso espantar a los pumas del lugar, mientras que en León y Lozano los incendios se generaron solo para causar daño”. Al mismo tiempo señaló que los incendios no solo se registran en zonas boscosas o de montes sino también en sectores urbanos donde los incidentes surgen por la quema de basura.

Sobre el particular afirmó que “todos los días tenemos incendios entre Alto Comedero y Palpalá, y eso porque la gente no toma conciencia y exponen a la gente a una situación de riesgo ya que no solo queman los pastos sino también afectan tendidos eléctricos y las propias casas y por sobre todo la vida de los brigadistas que tienen que atender esas situaciones para que no causen más daños”. Asimismo admitió que hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables de los incendios registrados en el territorio, no obstante, remarcó que ante la identificación se efectuarán las denuncias conforme a lo que establece la ley.

Recordó que las condiciones ambientales de las últimas semanas, con elevadas temperaturas, baja humedad ambiente y los vientos cálidos del norte, son determinantes y favorecen la propagación de los pequeños focos de incendio. A la vez destacó la decisión del Estado de proveer de todos los insumos y los equipamientos necesarios para la rápida respuesta de la Brigada ante la emergencia de algún fenómeno.

Finalmente Morales recordó que la principal medida de prevención es evitar iniciar focos de incendios para la quema de pastizales o basura, y que los brigadistas están disponibles para brindar información y asesoramiento para realizar una quema controlada, y evitar daños al ambiente y la propiedad privada.