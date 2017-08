ARI JUJUY PRESENTO SU CAMPAÑA “HACIA UN CONTRATO MORAL”

El referente en Jujuy de la Coalición Cívica ARI, José María Albizo, presentó ayer la Campaña “Hacia un Contrato Moral” a través de la cual se procura que todos aquellos ciudadanos que aspiren a ser candidatos den cuenta de su accionar a lo largo de los años. Por otro lado no descartó una posible candidatura dentro de la propuesta electoral del Frente Cambia Jujuy al cual adhiere la Coalición Cívica.

Según sus declaraciones la campaña “procurar recuperar la confianza en la vida pública, y por sobre todas las cosas llevar ética, entrega y transparencia a las instituciones de gobierno”. Apuntó al mismo tiempo que con dicha iniciativa quienes aspiren a ser candidatos voluntariamente pueden dar cuenta de sus “compromisos sociales y comunitarios, proyectos de ley u ordenanzas presentados, sus propuestas ejecutivas radicadas, su responsabilidad penal, y sus antecedentes académicos".

“A la ciudadanía les decimos que debemos buscar candidatos que hayan denunciado la corrupción y que hayan denunciado acá en la provincia de Jujuy porque si no nunca vamos a poder recuperar lo que se ha robado y se instalaría la impunidad eterna”, dijo. Aclaró además que respecto de los antecedentes académicos, esto no constituye factor de exclusión puesto que hay muchas personas que son idóneas para el ejercicio en la función pública o parlamentaria pero no cuentan con un título habilitante.

Un aspecto destacado por Albizo es que quienes adhieran a la campaña también podrán bregar por las iniciativas propuestas por la Coalición Cívica en la provincia, particularmente las vinculadas al "Nepotismo Cero", que procuran bloquear designaciones de funcionarios de gobierno por mero parentesco familiar o afinidad, salvo aquellos casos en los que se pueda constatar idoneidad.

El objetivo, dijo, es "recuperar la confianza en la vida pública, llevando entrega, ética y transparencia a las instituciones".

Por otro lado, consultado sobre si aspira ser candidato en representación de la Coalición Cívica, que integra el Frente Jujeño Cambiemos, Albizo, comentó, “el sector que integro está en proceso de formación ante la justicia electoral y estamos en la etapa de ingreso de expedientes y no se encuentra aún definida ni con la personería resuelta y eso nos impide integrar formalmente el Frente Jujeño Cambiemos pero no obstante adherimos a ese frente y tenemos la voluntad de acompañar a los candidatos”.

“Respecto de mi candidatura en una de esas se da, pero ya lo vamos a ver, y hay posibilidades y si se da será una muy buena oportunidad para demostrar todo lo que venimos haciendo a lo largo de todos estos años, pero si no se da el compromiso seguirá intacto”, manifestó finalmente.