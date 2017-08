PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DECLARARON EL ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

Los trabajadores profesionales de la administración pública, enrolados en el gremio APUAP, dispusieron el estado de alerta y movilización debido a incumplimientos del gobierno para hacer efectivas las mejoras salariales alcanzadas en el marco de las negociaciones de julio último. En asamblea dispusieron abrir un cuarto intermedio hasta el miércoles 30 de agosto y adelantaron que en caso de no efectivizarse la mejora acordada podría definirse un plan de lucha.

El viernes último se concretó una asamblea de trabajadores de la Asociación del Personal Universitario de la Administración Pública de Jujuy (APUAP) en la que se analizó el incumplimiento del gobierno frente al acuerdo para reconocer conceptos salariales. Dicho acuerdo data de fines de julio y debía efectivizarse en agosto. Con estas referencias la asamblea definió el estado de alerta y movilización y abrir un cuarto intermedio hasta el 30 de agosto cuando se prevé la reanudación de las deliberaciones.

Tras la asamblea los trabajadores realizaron una manifestación en los alrededores de la sede gremial ubicada en calle Ramírez de Velazco para exponer la disconformidad frente al incumplimiento del gobierno. Durante la protesta los delegados reseñaron que las gestiones realizadas durante todo el mes de julio derivaron en un principio de acuerdo con el ministro de Salud Gustavo Bouhid y el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, para la mejora en el reconocimiento de los servicios que prestan los trabajadores.

En ese sentido, el titular de APUAP, Víctor Aramayo explicó que "la posición y malestar de APUAP no es solo la de los médicos, sino de todos los profesionales de la administración pública; porque el Gobierno de Jujuy no materializa a través de un decreto el acuerdo al que arribamos el 26 de julio”. Acotó que los anuncios expuestos por los propios funcionarios respecto del pago de título profesional, "no se ha materializado en el bolsillo del trabajador, por lo que esperamos que cumplan con el acuerdo”.

Dado el cuarto intermedio abierto durante la asamblea el dirigente señaló que el próximo miércoles 30 de agosto, se retomarán las deliberaciones y serán los afiliados los que decidan qué medidas de acción directa tomarán en caso de no cumplirse el compromiso asumido por el Ejecutivo.

“Hemos decidido esperar hasta el 30 de agosto para tener ese instrumento que nos dará la tranquilidad a los profesionales que el acuerdo alcanzado se va a cumplir efectivamente en todos sus puntos, y el miércoles en la continuación de la Asamblea y ahí vamos a determinar las medidas de acción directa que tengamos que tomar para el caso que sigamos dando vueltas y transcurra un mes más sin que se nos liquide y sin que el profesional pueda tener en su bolsillo la mejora que necesita, merece y tiene derecho a recibir”, manifestó Aramayo.

Los dirigentes de APUAP recordaron que los puntos más importantes del acuerdo tienen que ver con el pago por título universitario en un porcentaje superior al actual, la retroactividad al mes de julio, los puntos de aplicación por módulo de lo que se denomina “desempeño profesional” y la actualización de ese desempeño.