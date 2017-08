CRITICA SITUACION DE LOS EMPLEADOS DEL PJ JUJEÑO A RAIZ DE LA INTERVENCION

Trabajadores del Partido Justicialista de Jujuy denunciaron la crítica situación por la que transitan debido a la falta de pago de los sueldos de los últimos dos meses y del medio aguinaldo que debían ser abonados por los responsables de la intervención partidaria encabezada por Celso Jaque. A pesar de los reiterados pedidos elevados a las autoridades alertaron que hasta la fecha no lograron respuesta alguna por lo que la situación podría agravarse.

En conferencia de prensa, brindada en la sede partidaria de avenida 19 de Abril, los 6 empleados del PJ alertaron que la falta de pago de sueldos es resultado de la intervención partidaria encabezada por un grupo de dirigentes que actualmente están abocados a la campaña electoral. Precisaron que tras la intervención, las autoridades designadas debían asumir la responsabilidad de pagar los sueldos del personal a cargo del edificio, no obstante, afirmaron que el interventor, Celso Jaque, nunca se hizo presente en la sede partidaria para interiorizarse de la situación.

"Hicimos el reclamo al interventor pero no nos dieron respuesta, nunca tuvimos diálogo, no nos dio respuesta, ni lo conocemos, pero legalmente quien nos debe dar una respuesta es la autoridades designada para la intervención”, comentaron algunos de los empleados quienes no ocultaron su indignación y preocupación por la situación económica que atraviesan dado que una mayoría de ellos acumula cerca de 20 años de servicio en el partido político. Apuntaron al mismo tiempo que es la primera vez que una situación de esas características se registra en la entidad partidaria.

Miguel Ángel Díaz, uno de los voceros del grupo de trabajadores, reseñó que ante el no pago de salarios remitió cartas documento a las autoridades partidarias o y al interventor Celso Jaque, que hasta el momento no brindó ninguna contestación. "El agravante de todo esto es que la carta del interventor ni se dignaron en retirarla, hablé con el correo y me dijeron que dejaron un aviso, pero no la buscaron”, señaló.

Al fundamentar el planteo ante la sociedad, sostuvo que tras la intervención partidaria “se bloquearon las cuentas y no se tuvo manera de justificar el ingreso para que nos liquiden los sueldos, por lo que estamos en una situación desesperante y hasta el momento no sabemos el movimiento del interventor que nunca nos vio, no nos llamó, no nos conoce, no sabemos dónde tiene una oficina ni nada”.

En igual sentido los trabajadores anticiparon que, de no mediar una solución inmediata, procurarán ubicar a los responsables de la intervención para que se hagan cargo de la situación que no solo afecta los salarios de los trabajadores sino también los fondos necesarios para cubrir los gastos diarios de mantenimiento del edificio y el pago de servicios. “Legalmente (Jaque) es la única persona reconocida por la justicia como autoridad del Partido justicialista”, manifestaron.