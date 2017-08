EL MINISTRO DE TRABAJO AFIRMÓ QUE CON LOS ESTATALES “LOS DIÁLOGOS ESTÁN ABIERTOS”

El Ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, afirmó que el diálogo con la dirigencia de los gremios estatales permanece abierto en procura de definir alternativas de den solución a los reclamos que exponen los trabajadores de la administración. No obstante, reconoció que hasta el momento no se ha concretado ninguna gestión desde el Ejecutivo provincial para obtener un nuevo financiamiento que permita retomar la discusión salarial.

Las declaraciones del funcionario de la cartera laboral adquieren relevancia dada la inminente reanudación de las medidas de fuerza de los sindicatos de empleados públicos que se reúnen este viernes en plenario provincial de trabajadores. En ese contexto el funcionario reconoció que hasta el momento no ha recibido comunicación alguna desde la cartera de Hacienda sobre las gestiones que se estarían llevando adelante para obtener financiamiento que permita una reanudación de las discusiones salariales con los referentes de gremios de trabajadores estatales. Aclaró que en caso de que surjan novedades se estaría convocando a la dirigencia en procura de lograr un acuerdo.

“Los diálogos están abiertos, no se han cerrado, pero lo que sucede es que se está esperando el informe del ministerio de Hacienda para ver las posibilidades económicas ciertas para poder avanzar en un diálogo y concretar algo más, pero aún no tengo la información y son ellos quienes me piden que convoque a los gremios para sentarnos a la mesa”, explicó Cabana Fusz.

Consultado sobre si el Estado procedería a descontar salarios por las jornadas de paro que eventualmente dispongan los gremios, el ministro solo comentó, “desconozco eso; las liquidaciones van al Ministerio de Hacienda, pero todos saben que ya existe una política y lo hemos dicho siempre que el que no trabaja se le va a descontar, y eso no sería algo nuevo”. Independientemente de estos aspecto reconoció que los planteos de los trabajadores estatales “son justos, y el reclamo nunca lo vamos a desconocer y creo que ellos pelean por lo que les corresponde pero vivimos en una provincia pobre con problemas económicos y financieros”.

Por otro lado, Cabana Fusz, brindó precisiones sobre un nuevo conflicto suscitado en el ingenio La Esperanza días atrás a partir de la falta de pago de salarios a un sector de trabajadores de ese complejo de San Pedro de Jujuy. Sobre el particular precisó, “hubo un conflicto por la falta de pago de la última quincena de julio y parte del mes de agosto, pero se acordó con los trabajadores y se sigue trabajando normalmente”.

Dicha situación no pasó desapercibida dado el particular momento que atraviesa el ingenio que hasta no hace mucho tiempo padeció un profundo conflicto por los reclamos salariales de trabajadores que tuvieron el respaldo del sindicato azucarero. A ello se suma la incertidumbre que aún reina entre el personal y los administradores por la ausencia de definiciones sobre quienes se harían cargo del complejo. En ese sentido vale mencionar que recientemente los representantes de la empresa Omega visitaron la provincia para presentar su plan de inversión en dicho complejo.

A pesar de la expectativa que dicha visita generó, aún resta resolver diferentes aspectos que concentran la atención de los funcionarios provinciales. “Nosotros estamos esperando que se concrete la firma de la garantía de la inversión de los 350 millones de dólares, que es lo más importante de todo esto más allá de la compra, y esperamos que se desarrolle todo lo que se ha planteado durante la reunión con la gente de la empresa Omega”, reseñó Cabana Fusz.