FUERTE RESPALDO AL PROGRAMA “HACIA UNA MINERÍA RESPONSABLE”

El director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Gustavo Koch, abogó por la implementación definitiva en el país del programa “Hacia una Minería Responsable”, que consiste en un protocolo de prácticas cuyo objetivo es generar acciones empresariales responsables en el área de influencia de sus comunidades y en el medio ambiente. Afirmó que el futuro de la actividad minera depende de una adecuada aplicación de dichas prácticas.

En el marco de una jornada de trabajo de difusión de propuesta, cumplida ayer en la capital jujeña, el referente de la CAEM precisó que “Hacia una Minería Responsable” es un programa de la Asociación Minera de Canadá que procura garantizar acciones responsables de las empresas en las áreas en las que llevan adelante su actividad. Tiene sus primeros antecedentes en el año 2004 cuando se definieron las primeras herramientas e indicadores a través de los cuales se procuran acciones responsables de las empresas mineras. La propuesta tiene un fuerte contenido de educación y fortalecimiento de las buenas prácticas entre las empresas, por lo que la CAEM firmó un acuerdo a fines del 2016 para la implementación del Programa Hacia una Minería Sustentable en Argentina, a partir del cual se invitó a la industria minera a sumarse al compromiso, por lo que el país es el primero en Latinoamérica en aplicarlo.

Con estas referencias, Koch, comentó que “uno de los aspectos del programa es que es obligatorio para aquellas empresas que están participando o son asociadas de la CAEM, y nuestro compromiso es lograr una aplicación gradual del programa y es importante destacar el apoyo que ha recibido de los miembros de la comisión directiva de la entidad”.

Al mismo tiempo, precisó que la implementación del programa es gradual y requiere de un presupuesto que no resulta significativo si se consideran los resultados a futuro. Al adherir la Cámara a esta propuesta se compromete a trabajar en “la responsabilidad con las comunidades locales y las actividades productivas mineras; garantizar la transparencia a través de una panel multidisciplinario voluntario; afianzar la credibilidad mediante el análisis, el diálogo y la comunicación continua”.

“Destacamos que no empezamos de cero, sino que muchas de nuestras empresas están ya aplicando principios de responsabilidad social y de cuidado del ambiente, de mejoras prácticas en materia energética, por lo que no estamos comenzando de la nada sino que dentro del marco de los protocolos debemos organizar el trabajo”, explicó.

La propuesta, presentada entre los actores del sector minero de la provincia, conlleva una impronta que adquiere relevancia si se consideran situaciones generadas en el país en regiones donde la actividad minera ha generado un impacto negativo, por caso el yacimiento de Veladero. Con relación a este aspecto, Koch, dijo, “todo tiene una razón de ser, en estos momentos estamos todos de acuerdo en que no podemos desarrollar nuestra actividad sin mejores prácticas y sin una mejor responsabilidad social y creo que podemos invertir mucho en materia de exploración o de desarrollo de minas y plantas, pero si no ponemos énfasis en aspectos fundamentales simplemente no vamos a poder desarrollar nuestro trabajo”.

“Todos los empresarios comprenden la necesidad de trabajar mejor y de una manera más responsable, y creo que es también un aprendizaje dado que esto lo firmamos nosotros el año pasado y la idea es juntar voluntades para hacer un cambio cultural”, remarcó Koch, al abogar por la efectiva y amplia implementación del programa de minería sustentable.