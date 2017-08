“EL GOBIERNO EN VEZ DE NEGOCIAR, IMPONE”

Esa fue la expresión del Secretario General de UPCN Jujuy, Luís Cabana, al dar cuenta de la situación en la que se ve inmersa una mayoría de empleados estatales de la provincia que reclama al gobierno la reapertura de las negociaciones salariales para alcanzar un acuerdo de recomposición superior al impuesto por los funcionarios.

Las expresiones del dirigente refieren a las distintas jornadas de protesta que llevan adelante los empleados de la administración pública tanto provincial como nacional. En ese sentido, cabe mencionar que una delegación de representantes de UPCN Jujuy participó ayer de la jornada protesta organizada por la CGT unificada, y a la que adhirieron otras entidades sindicales como CTA. Durante el acto, cumplido en Plaza de Mayo se escucharon numerosas críticas al gobierno nacional, así también hubo planteos para iniciar un "plan de lucha" y llamaron a discutir un paro general para el 25 de septiembre, previa reunión del Comité Central confederal.

Con relación a la presencia de una delegación de UPCN en dicha marcha, el dirigente confirmó la representación de los trabajadores de Jujuy “acompañando el reclamo del cambio en la política económica y diciendo basta al deterioro del salario de los empleados público y privados y basta a los despidos”.

Al analizar la realidad particular de los trabajadores de la provincia de Jujuy, Cabana afirmó que hay mucha disconformidad frente a la política salarial del gobierno provincial, que “en vez de negociar, impone, y para colmo impone mal”. Remarcó al mismo tiempo que la decisión del gobierno quedó de manifiesto en el momento en que no respeto las pautas salariales definidas en el orden nacional para los empleados de la administración pública.

Al fundamentar ello, sostuvo que el gobierno local, “para cerrar la negociación espera los acuerdos entre empleados públicos nacionales con el gobierno nacional, y ni siquiera respeta ese acuerdo, que a nivel nacional llega a un 24,7 por ciento, más una cláusula gatillo automática en caso de que la inflación supere el 20 por ciento, más un premio de presentismo del 1.300 pesos, más otro premio por productividad de acuerdo a los objetivos fijados por cada unidad de organización”.

Respecto del cierre de las negociaciones salariales, dijo, “esa es la imposición del gobierno, pero el acuerdo nacional cierra en agosto, y el gobierno local pretenden cerrarlo en octubre, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, por lo que no están cumpliendo los acuerdos nacionales y nos están desfavoreciendo”.

Alertó a la vez que en el orden local los estatales denuncian que el gobierno no cumple con las normas que contemplan el pase a planta permanente de los trabajadores que suman 5 años de antigüedad, que aproximadamente alcanzarían a los tres mil empleados. No dejó de mencionar la situación que se presenta en los municipios a partir de la vigencia de la denominada ley Rute (Registro Único de Trabajadores del Estado), que fuera sancionada años atrás con el objetivo de eliminar el trabajo en negro mediante la regularización laboral.

“Todo esto no se cumple, y al contrario, se despide a los compañeros que están en situación irregular, no por culpa de ellos sino por una responsabilidad del Estado”, reseñó Cabana, quien por otro lado denunció la discriminación que genera el gobierno al brindar mejoras en el sistema de jubilación que solo alcanzaría a algunos sectores de trabajadores de la provincia. Sobre el particular mencionó las gestiones para recomponer salarios a los trabajadores docentes que se verían beneficiados con un porcentaje de jubilación superior al del resto de los empleados estatales.

Al respecto dijo, “me parece bien que a los docentes se les dé una mejor movilidad para la recuperación del 82 por ciento móvil con el blanqueo de salarios pero nos deja muy atrás a la mayoría de los empleados públicos provinciales y municipales que no tenemos posibilidad de alcanzar ese beneficio que también nos corresponde por derecho, pero que el gobierno no implementa de manera integral”.