“ESPERAMOS UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL QUE REFLEJE LA REALIDAD”

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Matías Brizuela, confirmó que el próximo miércoles a partir de las 16 horas, en instalaciones del Ministerio de Producción, el gobierno de Jujuy recibirá al segundo grupo de gremios de trabajadores estatales en el marco de la reapertura de las discusiones en torno a la segunda recomposición salarial 2017. Conforme a lo manifestado con anterioridad, el planteo de los estatales es el de una mejora del 35 por ciento.

“Esperamos que realmente se sume una recomposición que refleje lo que es la realidad, esperamos que no quieran imponernos un porcentaje y que no nos digan que eso es todo lo que hay y que no va haber más”, manifestó el dirigente al momento de confirmar la convocatoria del gobierno a los diferentes sectores sindicales de la provincia que demandaban la reapertura de las paritarias.

El pasado lunes, dirigentes de los gremios que conforman el Frente Amplio Gremial emplazaron al gobierno para que reabra las mesas de negociación salarial en las que se espera la definición del segundo tramo de recomposición de haberes de los trabajadores de la administración pública. En vísperas del vencimiento del plazo, el gobierno a través del Ministro de Trabajo anunció la reanudación de las mesas paritarias a partir del lunes 3 de julio. En dicha jornada las autoridades recibirán en primer lugar a los referentes de gremios docentes mientras que el día 5 de julio será el turno de los demás sectores de trabajadores de la administración pública.

Conforme a lo expuesto por los referentes de ATE, la convocatoria no será amplia dado que al cierre de la semana pasada tan solo 7 gremios habían recibido una notificación oficial para participar de la mesa de negociación. Si se considera que el Frente Amplio Gremial está integrado por más de 20 sindicatos casi la mitad de entidades de la provincia no podría participar de las reuniones, situación que derivaría en un nuevo conflicto.

Independientemente de esta particularidad, algunos de los voceros de sindicatos ratificaron la decisión de las asambleas de reclamar una recomposición que permita cubrir los costos de la canasta básica que, según dijeron, estaría próxima a los 15 mil pesos. En ese sentido reiteraron el pedido de una mejora para todo el periodo en curso del 35 por ciento. Si se considera que en marzo último se otorgó un 10 por ciento aumento, restaría aún un 25 por ciento de recomposición.

Atento a este escenario, Brizuela comentó, “esperamos que no nos impongan un porcentaje que nos lleve a una medida de fuerza para que luego nos amenacen con descontar los días de huelga; eso no sería serio, y esperamos que en primer lugar nos sentemos y nos digan que se van a devolver los días de huelga pasados, y con esos parámetros podremos sentarnos en una mesa seria”.

Al mismo tiempo cuestionó la decisión del Gobierno nacional que, mediante decreto, dispuso un salario mínimo de 10 mil pesos. “Que el gobierno nos diga que debemos dejar de hacer, de comer o de vestir cuando nos impone un mínimo de 10 mil pesos mientras el costo de la canasta llega a los 15 mil pesos; nadie cree lo que dice el gobierno”, manifestó.