LA NUEVA CONDUCCIÓN DE ADEP NO PARTICIPARÁ DE LA REAPERTURA DE LAS NEGOCIACIONES SALARIALES

El electo secretario general de ADEP, Darío Abán, anticipó que la nueva comisión directiva del gremio docente no participará de la reunión prevista para el lunes entre funcionarios provinciales y referentes gremiales en lo que sería la reanudación de las negociaciones por la recomposición salarial 2017. Al mismo tiempo, tras ratificarse el triunfo de la Lista Bordó durante las elecciones gremiales del pasado 27 de junio, el dirigente reiteró su compromiso para recuperar la “democracia sindical”.

Días atrás el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fuzs, anticipó que el lunes 3 de julio se retomarán las mesas de negociación salarial donde posiblemente se defina la segunda parte de la recomposición de salarios de los empleados públicos de Jujuy. La primera de las reuniones está prevista con los sectores docentes a partir de las 16 horas en el Ministerio de Educación donde estarán presentes el ministro de Hacienda, Carlos Sadir y la ministra de Educación, Isolda Calsina, y el propio titular de la cartera laboral de la provincia.

Las reuniones con los sectores gremiales debían retomarse el pasado 22 de junio, no obstante, y según lo que trascendió desde casa de gobierno, se esperaban definiciones desde el gremio ADEP que eligió días atrás a su nueva comisión directiva.

Cumplido el proceso electoral sindical, la lista Bordó, encabezada por Darío Aban, se impuso por amplia mayoría, algo que fue ratificado durante el escrutinio definitivo cumplido el fin de semana. A pesar de ello, el electo titular del gremio aclaró que en la reanudación de las negociaciones paritarias no estará presente. Argumentando que conforme a lo resuelto por Junta Electoral y al calendario electoral de la entidad, la asunción de autoridades recién se cumpliría el día 7 de julio.

“Esperaremos que se cumplan los plazos, porque por estatuto gremial la junta dispuso que la asunción recién se cumpla el 7 de julio de no mediar ningún inconveniente”, explicó. Acotó a la vez que la nueva conducción no plantearía un adelantamiento de la asunción de la comisión directiva electa con lo cual se respetaría el mandato otorgado a la conducción saliente. En ese sentido, sostuvo, “acá se debe preservar la institucionalidad de nuestro gremio, el actual secretario general aún tiene mandato y nosotros no podríamos avanzar ni tratar de ocupar un lugar que no nos corresponde por el momento; debemos ser serios, tranquilos y responsables”.

Con los resultados ya definidos, el flamante secretario general evaluó el proceso sindical cumplido la semana pasada calificándolo de “positivo”. “Estamos muy agradecidos por el apoyo masivo de la docencia que siempre no ha acompañado, y eso se ha reflejado en la gran cantidad de votos favorables”, expuso.

En igual sentido recordó que la diferencia obtenida en las últimas elecciones ratifica lo expresado por los afiliados de ADEP durante anteriores comicios donde también se impuso la propuesta de la Bordó. Subrayó a la vez que a pesar de ese acompañamiento las diferentes maniobras fraudulentas pergeñadas por otros sectores internos del gremio impidieron que la agrupación asumiera la representación de la institución. “Nosotros queremos olvidar esas épocas, y a la vez estamos contentos porque tenemos la oportunidad de recuperar nuestra democracia sindical, que es fundamental porque se trata de una cuestión de principios y valores”, comentó.