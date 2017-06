TRAS LA PROTESTA DE PRECARIZADOS LA MINISTRA CALSINA RECIBIRIA A DELEGADOS ESTE VIERNES

La ministra de Educación de la provincia de Jujuy recibiría este viernes a partir de las 18 horas a los delegados de los trabajadores precarizados que se desempeñan en ámbitos educativos. La convocatoria se dio a conocer durante la protesta que convocó el gremio de ATE, a la que adhirieron ASEP y la Corriente Clasista Combativa, que también expusieron las problemáticas laborales y salariales que afectan a miles de trabajadores.

Ayer se cumplió una jornada de paro y movilización organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que denuncia el estado de precarización laboral que afecta a miles de trabajadores que se desempeñan en reparticiones de la administración pública, particularmente en el sector educación. La convocatoria contemplaba un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo que se cumplió con dispar acatamiento en toda la provincia.

Al mismo tiempo, el gremio convocó a una movilización hacia dependencias de la Unidad Ministro de la Cartera Educativa, hasta donde llegaron unas 300 personas que reclamaron una audiencia a las autoridades. Dada la cantidad de trabajadores no docentes que prestan servicios en condiciones de precariedad en todo el territorio la protesta contó además con la adhesión de otros sectores como la Asociación Sindical de Empleados Públicos (ASEP) y la Corriente Clasista y Combativa que también demanda soluciones para los capacitadores y personal de servicio de los establecimientos educativos de la provincia.

La permanencia de los precarizados se prolongó hasta cerca del mediodía momento en el que se les informó verbalmente que la ministra Isolda Calsina recibiría a los delegados de trabajadores este viernes a partir de las 18 horas.

Los delegados de ATE denunciaron que la protesta en el Ministerio de Educación fue consecuencia de la ausencia de respuestas a los 6 pedidos por escrito que realizó el gremio para discutir las condiciones laborales de los trabajadores precarizados que se desempeñan en establecimientos educativos. “La única reunión que tuvimos fue el año pasado cuando la ministra Calsina nos dijo que no iba a dar continuidad a los compañeros por el solo hecho de que están afiliados a este gremio”, expusieron algunos de los delegados gremiales, quienes además denunciaron que los trabajadores padecen constantes “persecuciones” de supervisores y directores de área.

A pesar de que en 2016 se logró la continuidad laboral de los trabajadores, alertaron que en el presente periodo aún no existen garantías que lleven tranquilidad a los precarizados. En ese sentido, precisaron que muchos empleados suman las condiciones y requisitos para el pase a planta permanente, no obstante, los expedientes se encuentran bloqueados, lo que acrecienta el temor en torno a despidos masivos en el sistema de educación. “Se sigue jugando con los compañeros, porque se los mantiene precarizados y hasta que no logren la planta permanente su situación sigue siendo de precariedad”, manifestaron los delegados.

Atentos a la posible reunión con la titular de la cartera educativa los referentes gremiales remarcaron que se espera finamente un diálogo abierto sobre las condiciones laborales de los precarizados. Al respecto expusieron, “no estamos dispuestos a recibir más presiones, ni que los compañeros esperen otros cuatro meses para poder cobrar sus sueldos”.