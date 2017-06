LA LISTA 8 “POR LA DOCENCIA PROFESIONAL” DENUNCIÓ QUE FUE EXCLUIDA DE LAS ELECCIONES DE ADEP

En vísperas de las elecciones gremiales en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) los representantes de la Lista Roja 8 “Por la Docencia Profesional” denunciaron que dicha agrupación fue excluida de la contienda electoral. Además de responsabilizar a los integrantes de Junta Electoral por la exclusión, señalaron que se realizaron las presentaciones correspondientes ante el ministerio de Trabajo.

La Lista Roja 8 es encabezada por Fernando Farfán, quien junto a la apoderada del sector, Silvia Santos, dieron cuenta de la irregular conducta de la Junta Electoral que no habría expuesto el padrón oficial de afiliados sobre el cuál debía calcularse el número de avales necesario para la participación de las listas que procuran asumir la conducción gremial.

Farfán señaló que la agrupación cumplió con todos los pasos requeridos en el estatuto del gremio docente, sin embargo por las irregularidades cometidas por la Junta Electoral el sector no podrá participar de los comicios. “Deberíamos estar formando parte de las elecciones, sin embargo según la Junta no cumplíamos con la cantidad de avales necesarios, porque nosotros teníamos que presentar 270 avales según lo que dice el estatuto, pero presentamos casi 400, pero desde la Junta solo consideraron válidos 262 avales”, explicó el dirigente.

Expuso además que con posterioridad se les informó que los avales presentados no eran válidos y se argumentó que los mismos “no habían sido llevados en soporte digital”, circunstancia que no está contemplada en el estatuto del gremio. A la vez explicaron que en los últimos días “nos enteramos que los socios habilitados para votar son 8088, con lo cual el 3 por ciento del padrón son 242, es decir que nosotros presentamos más avales de los requeridos para participar de las elecciones”.

“La Junta incurrió en una falta seria, porque se trabajó con padrones no actualizados y por eso nosotros quedamos afuera”, expuso el referente de la Lista 8. Por su parte la apoderada de la agrupación remarcó que los miembros de Junta usaron un padrón del 2014, por lo que la actualización de la información del total de afiliados al gremio no se realizó en tiempo y forma. Al respecto, Santos sostuvo que “muchos de los que se acreditaron a la lista Roja para presentar avales son docentes que se asociaron después de ese año al gremio y al no estar en el padrón cayeron sus avales”.

“Nosotros queremos aclararle a la docencia que no fue por una falla nuestra que no participamos, sino de la Junta Electoral; somos la voz de un numeroso grupo de docente que confiaron en nosotros por lo que tenemos la obligación moral de responder”, dijo la apoderada, quien expresó su deseo de que los comicios de este martes se desarrollen sin incidentes.

La situación expuesta por el sector interno generó un clima de tensión en la previa de los comicios. No pocos docentes afiliados, que ya vivieron momentos de extrema tensión durante anteriores procesos electorales, no ocultaron su temor por lo que pueda acontecer durante la jornada electoral. Finalmente, otros afiliados expresaron su disconformidad y malestar por la política gremial implementada por la actual conducción y a la vez cuestionaron a los otros sectores contendientes, particularmente a la lista que encabeza Darío Abán quien es señalado como el “candidato del gobierno provincial”.