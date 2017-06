“NO SE PUEDE VIVIR SIN COBRAR CUATRO MESES”, AFIRMÓ DIRIGENTE DE ADEP

En el marco del paro sin asistencia a los lugares de trabajo convocado para el viernes último por ADEP, Oscar Tapia, titular del gremio expresó su disconformidad por la ausencia de respuestas de las autoridades del Ministerio de Educación para regularizar los salarios de más de 1500 docentes que no perciben haberes desde marzo último.

El viernes pasado se cumplió el paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo propuesto por el Congreso extraordinario de la Asociación de Docentes Provinciales que marcó posición frente al reclamo de docentes de diferentes instituciones y niveles que no perciben sus salarios desde el inicio del ciclo lectivo 2017. La jornada de protesta se caracterizó además por la movilización y concentración de trabajadores en los alrededores de la Unidad Ministro de la cartera educativa de avenida Hipólito Irigoyen de la capital jujeña, donde se escucharon las experiencias de los damnificados.

Según lo expuesto por el dirigente, la falta de pago de sueldos no solo alcanza a los docentes suplentes y provisionales, sino también afecta a titulares. Las primeras estimaciones expuestas por la dirigencia gremial indican que la falta de pago de haberes afectaría a más de 1500 trabajadores de la educación de diferentes establecimientos y niveles del sistema provincia. En ese contexto, sostuvo que “queremos que la gente entienda que no se puede vivir sin cobrar cuatro meses”.

“No solamente hablamos de los jardines de ADEP o establecimientos privados, o de gestión social, sino que también se ven afectados maestros de escuelas públicas que se desempeñan como provisionales y reemplazantes que no han logrado estabilidad, y tampoco han percibido sus sueldos”, describió Tapia, a la vez que cuestionó las demoras administrativas y burocráticas que impedirían resolver el conflicto.

Sostuvo además que el malestar de los educadores se acrecienta al recordar las expresiones de los funcionarios que avalaron los descuentos de sueldos durante las medidas de fuerza cumplidas en el año, argumentando que el pago de salarios se corresponde con el servicio prestado por los agentes de la administración. Sobre el particular, afirmó que “son los propios funcionarios los que incumplen porque los compañeros continúan dando clases desde hace cuatro meses pero no cobran un solo peso”.

Cabe mencionar que días atrás la ministra de Educación, Isolda Calsina, sostuvo que la instrumentación y puesta en marcha del nuevo sistema de gestión de recursos humanos permitiría resolver con celeridad la tramitación de los 30 mil cargos que año a año son dados de alta y baja. Al mismo tiempo garantizó que en el plazo de dos meses dicho sistema estaría implementándose para evitar la burocracia administrativa que demora los expedientes en la actualidad. A pesar de esta aclaración el dirigente de ADEP sostuvo que quienes hoy reclaman por sus derechos y el pago de salarios de los últimos cuatro meses no pueden aguardar más tiempo.

“La realidad es que los compañeros no están cobrando y están reclamando, y no pueden esperar otros dos meses”, dijo, para luego aclarar que desde un primer momento los docentes en conflicto cumplimentaron con todos los trámites para regularizar su situación laboral de manera que el Estado no demore la registración de los expedientes y la posterior liquidación de salarios.