“NO VAMOS A PERMITIR AGRESIONES A POLICIAS”, AFIRMÓ EL MINISTRO DE SEGURIDAD

El ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, expresó malestar y repudió las agresiones de ciudadanos contra efectivos de la policía provincial en diversos hechos registrados en las últimas semanas que, según dijo, refleja una falta de confianza y descreimiento en la institución policial.

El titular de la cartera de Seguridad de la provincia analizó la serie de incidentes en los que efectivos de la fuerza policial resultaron con lesiones por las agresiones de ciudadanos. Los hechos causaron profundo malestar puertas adentro de la institución policial debido a que las agresiones se vienen registrando cuando el personal presta servicios en la vía pública, reflejando un “resentimiento” y “agresividad” hacia la figura policial.

En ese escenario Meyer afirmó que desde el Estado provincial no se van a permitir ese tipo de conductas de ciudadanos que desconocen la autoridad de los efectivos policiales. Aludió en particular al hecho registrado en la ciudad de San Pedro a principios de junio cuando personal policial fue agredido por vecinos del barrio San Francisco. Además de las lesiones de diversa consideración sufridas por los efectivos se destacan los daños ocasionados a los móviles que se usaron durante el operativo.

Sobre el particular, el funcionario destacó la rápida intervención de la justicia sampedreña que permitió la detención de varios de los agresores. No obstante, lamentó que en otros hechos violentos no se haya procedido con la misma celeridad para dar con los autores de las agresiones al personal de seguridad.

Al evaluar los hechos violentos, Meyer, dijo, “creemos que la sociedad debe entender que cuando la policía actúa, y va a un lugar a detener a una persona, es porque tiene un orden judicial”. Sostuvo además que la población debe contemplar que el accionar de los efectivos tiene el objetivo de brindar un servicio a toda la comunidad.

Consultado sobre la respuesta del Estado frente a este tipo de hechos, mencionó que “venimos trabajando para fortalecer a la institución policial y volver a recuperar la confianza en el policía que está parado en las calles, de manera que el ciudadano vaya a preguntarle, a pedirle consejo y se sienta protegido por una institución”.

“Hemos creado la Secretaría de Relaciones con la Comunidad que trabaja precisamente en estos temas, en acercar fuertemente la institución policial a la comunidad, y desde el Jefe de Policía estamos trabajando para acercarnos más aún a la comunidad y nos parece que en esto hay que seguir trabajando”, mencionó, aclarando que paralelamente también se trabaja en la “racionalización” del accionar policial de manera que tampoco haya un exceso en el uso de fuerza pública ante la comunidad.

A la vez reconoció que al paso de los años se perdió la valoración de la fuerza policial como institución al servicio de la comunidad. Con relación a esto último sostuvo que “hay mucho descreimiento a nivel país de lo que es la institución policial, pero nosotros vamos a trabajar para recuperar esa base de confianza que había históricamente en la institución y en los policías”.