ELECCIONES ADEP: MARIO FARFAN AFIRMÓ QUE HAY MUCHO DESCREIMIENTO ENTRE LOS DOCENTES PROVINCIALES

El candidato a secretario general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), por la agrupación Azul 10, Mario Farfán, afirmó que existe “descreimiento” entre los docentes frente a la institución gremial que los representa. Apuntó que en caso de asumir la conducción procurará negociar con las autoridades verdaderas mejoras en las condiciones salariales y laborales de los educadores. Las elecciones en el gremio docente están previstas para el próximo 27 de junio y participarán tres listas.

El candidato, quien años atrás ya presidiera la comisión directiva del gremio docente, expuso su preocupación por la actual situación de ADEP, particularmente por el “descreimiento” de los afiliados frente a quienes conducen la institución. “Eso nos preocupa y sabemos que los culpables de esa situación en muchas ocasiones somos los propios dirigentes, y vemos que los docentes no quieren ser parte del sindicato y por eso se observa que muchos trabajadores se están desafiliando”, describió.

En ese contexto, una de las primeras propuestas que lleva adelante la agrupación Azul 10 es el inicio de un proceso de capacitación dirigencial que alcance a todas las áreas sindicales y sistema educativo de manera que se formen nuevos cuadros dirigenciales que oxigenen al gremio. Puso especial énfasis además en la necesidad de lograr una capacitación del personal que se desempeña en las diferentes áreas de la administración dentro del Ministerio de Educación.

“Creo que ahí está una de las fallas y por eso debemos renovar los cuadros dirigenciales y también docentes y así los más jóvenes también debería asumir responsabilidades”, dijo, acotando que en los últimos años la conducción de la institución gremial no se ha renovado con gente joven debido a que esta última no demuestra interés en participar de la vida sindical docente. Con acuerdo a esta descripción, señaló que una mayoría de los miembros de la agrupación Azul 10 está integrada por jóvenes docentes que procuran mejorar las condiciones gremiales en particular, y la de los docentes de nivel inicial y primario en general.

Consultado sobre su visión en torno a la gestión gremial en torno a los planteos por mejoras laborales y salariales que exponen los propios trabajadores docentes, Farfán sostuvo que “pareciera que siempre asumimos la conducción para resolver los problemas del sindicato, y eso ya lo hicimos en 2008 cuando asumimos por primera vez en el gremio”. Recordó a la que en aquel periodo la institución docente atravesó una profunda crisis interna que derivó en un alejamiento masivo de socios trabajadores. En ese sentido, precisó que l agrupación asumió la conducción y encaró una tarea de reorganización interna, y que a pesar de no haber resuelto todas las problemáticas se sentaron las bases para una recuperación de la entidad.

“Si actualmente hay descreimiento entre los afiliados es precisamente porque hay una conducción que no está haciendo las cosas como deberían ser”, remarcó. No dejó de aludir a las principales propuestas que lleva adelante la agrupación, como por ejemplo, la reorganización institucional y financiera de ADEP.

Por otro lado, respecto de la situación salarial de los trabajadores docentes dio cuenta de su compromiso para llevar adelante una conversación con las autoridades para alcanzar un acuerdo que cubra las expectativas de todos los trabajadores. “Queremos negociar como corresponde con el gobierno, considerando la devaluación, la inflación, el costo de la canasta familiar y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, dijo, remarcando que a partir de las actuales condiciones salariales Jujuy se ubica entre las provincias con los salarios más bajos a nivel país.