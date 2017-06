MIGUEL MORALES RATIFICÓ LA DENUNCIA POR LAS IRREGULARIDADES EN EL ADOQUINADO DEL CASCO HISTÓRICO

El concejal justicialista de San Salvador de Jujuy, Miguel Morales, ratificó ante la Oficina Anticorrupción la denuncia en torno a las eventuales responsabilidades de la ejecución e inspección de las obras de adoquinado en el casco histórico de la capital provincial, que permanentemente es restaurado ocasionando inconvenientes en el tránsito vehicular sin que se informe oficialmente las condiciones y los costos de los trabajos.

Las constantes tareas de restauración del adoquinado emplazado en diversas calles del Casco Histórico de San Salvador de Jujuy generaron una diversidad de reclamos de vecinos, entre automovilistas y transeúntes, por los reiterados cortes en el tránsito. Conforme a lo expuesto por los vecinos, la obra en particular presenta desde su origen errores de planificación debido a las fallas en la preparación de la base sobre la cual se apoyan los adoquines que provoca permanentes desniveles que afectan no solo la estética de la ciudad, sino también representan un riesgo para el tránsito vehicular.

En ese sentido, el concejal Morales presentó tiempo atrás una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se determinen las responsabilidades tanto en el orden municipal como provincial de las obras que a prima facie presentan serias irregularidades. Reseñó que previo a la denuncia solicitó a las autoridades del Concejo Deliberante y a los responsables de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad información sobre los pliegos y condiciones, condiciones técnicas y sobre el contrato de concesión de la obra de pavimentación y refuncionalización del Casco Histórico. A pesar de los sendos pedidos no logró acceder a la información respectiva, y tampoco logró acceder a documentación alguna desde los organismos provinciales que tienen a su cargo la supervisión de las obras públicas.

“Yo, como todos los ciudadanos de la ciudades, hemos visto que en diferentes calles de la ciudad se ha ido levantando permanentemente el adoquinado y en algunos tramos se siguen observando desniveles y ondulaciones, y hemos observado a la vez que la sub-base de la obra no presenta la adecuada compactación del terreno, es decir que el relleno del terreno se lo hizo de manera simple”, explicó.

Recordó a la vez que tras presentar la denuncia ante la Oficina Anticorrupción hubo otras presentaciones de representantes de otras entidades que también alertaron sobre la ausencia de controles sobre las tareas de compactación de suelos. “Al no tener un trabajo adecuado de compactación la sub-base se torna en un problema muy serio ya que el adoquín necesita de una buena base para no hundirse, y hemos observado ya que en un sector frente a un shopping ya se está hundiendo el suelo y seguramente habrá que levantarlo nuevamente”, describió, acotando que las tareas a realizar no solo constituirían un “parche” sobre una obra ya finalizada, sino que además no existe información sobre los costos de dicha restauración.

“Resulta fundamental que se determine, pese a la supuesta demora y mala calidad de los trabajos efectuados por los contratistas, si existen pagos o erogaciones efectuadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy o por el Estado Provincial; si existieron y se abonaron mayores costos o existió readecuación de precios”, expuso el edil, quien recientemente ante un requerimiento oficial ratificó y amplió la denuncia expuesta ante la Oficina Anticorrupción.

A partir de todo lo expuesto sostuvo que “lo que se pretende es que la obra esté en buenas condiciones, y espero poder acceder a toda la documentación, y lo más fundamental es que el Código de Edificación y Planeamiento urbano es taxativa cuando dice que la municipalidad deberá inspeccionar y aprobar los planos de las obras que se realicen en la ciudad”.