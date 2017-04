LILIANA FELLNER AFIRMÓ QUE LOS DESPIDOS DE PERIODISTAS LLEGARAN A UNA INSTANCIA JUSTICIAL

La senadora nacional por Jujuy, y titular de la comisión de Sistemas y Medios de la Cámara Alta, Liliana Fellner anticipó que los despidos de periodistas de Radio Nacional llegarán a una instancia judicial debido a la intransigencia del gobierno nacional al no dar marcha atrás con la disposición que deja a 21 trabajadores sin sus fuentes laborales. La legisladora por Jujuy también reprobó la actitud del titular del Sistema de Medios, Hernán Lombardi, quien, según dijo, la maltrató.

La decisión del gobierno nacional de despedir a 21 trabajadores de radio Nacional abrió un nuevo frente de batalla para la gestión macrista, dado que son numerosos los elementos que sostienen las versiones en torno a una persecución por razones políticas e ideológicas de empleados.

Tras la reunión de la Comisión de Medios de la Cámara de Senadores en la que hubo un fuerte cruce entre Fellner y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, la legisladora sostuvo que la instancia judicial será el próximo paso en procura de que los 21 trabajadores despedidos recuperen sus fuentes laborales. Al elaborar un balance de lo ocurrido durante la reunión de comisión la legisladora sostuvo que la referencia a las “capas geológicas” implica una “agresión a todos los empleados”.

“Creo que todo va a llegar a una instancia judicial y creo que al final Lombardi se equivoca porque fue una reunión muy dura, pero al final reconoce que el motivo es político”, reseñó, anticipando que en base a las versiones taquigráficas y las filmaciones los abogados de los trabajadores despedidos podrán elaborar una presentación legal.

A partir de lo acontecido, y al considerar el reconocimiento del funcionario nacional, Fellner no dudó al afirmar que “están despedidos sin ninguna razón, y solamente porque a Lombardi y a este gobierno le molesta la capa geológica, cuando nosotros vemos trabajadores, y entonces van contra los que tenían o estaban en la dirección en el momento que ellos nombran a los directores nuevos”.

Por otro lado, la legisladora también cuestionó la actitud asumida por los senadores afines al ejecutivo que a viva voz reclamaron que los trabajadores afectados, y que estaban presentes en el recinto, eviten pronunciarse sobre el tema. “Si el Congreso de la Nación no es el lugar donde nos podemos escuchar y dar debates de ideas, el lugar donde se puede escuchar la voz del pueblo, y que nosotros somos elegidos como representantes de ese pueblo me parece que no entienden para qué está el Congreso”, manifestó.