“QUIEREN USAR AL JUSTICIALISMO PARA SEGUIR HACIENDO NEGOCIOS”, AFIRMÓ CARLOS HAQUÍM

El vicegobernador de la provincia, y electo titular del partido justicialista local, Carlos Haquim, sostuvo que desde el kirchnerismo de Jujuy resulta evidente el interés por posicionar a Eduardo Fellner, Guillermos Snopek y Rubén Rivarola como los precandidatos del justicialismo para las elecciones legislativas del presente año. Alertó que dicho interés solo refleja el interés por mantener espacios de representación para garantizar negociados ajenos a los afiliados.

En contacto con la prensa local, el vice gobernador dejó en claro su postura frente a la avanzada del kircherismo de Jujuy que procura posicionar a un reducido grupo de ex dirigentes y ex funcionarios provinciales como aspirantes a ocupar bancas en los parlamentos nacional y provincial desoyendo las expresiones de los afiliados a favor de elecciones internas. Dada la proximidad del inicio del calendario electoral 2017 comenzaron a escucharse inquietudes de los afiliados al justicialismo en torno a qué mecanismos se emplearán en el partido justicialista para conformar las listas de precandidatos con miras a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias de agosto, y las generales de octubre. Las dudas se acrecientan si se considera el actual conflicto suscitado en la intervención del partido promovida por los referentes del kirchnerismo de Jujuy.

“Los candidatos ya están definidos, porque va a ir Eduardo Fellner, y en puja con él van a estar Rubén Rivarola y Guillermo Snopek”, manifestó Haquím al ser consultado sobre el futuro de las nominaciones en el justicialismo en el marco de la intervención. En igual sentido afirmó que “es tan pequeño el círculo en el que se mueve el kichnerismo local que de esos nombres saldrán los candidatos”.

No dejó de cuestionar el desempeñó del juez Federal Wenceslao Cardozo, quien nuevamente quedó en el centro de la polémica al publicar en algunos medios locales un documento en el que no solo se cuestiona a Haquím, sino también a la prensa local. Atento a dicho documento el vice gobernador sostuvo que “el juez tiene apuro en la interna del Frente para la Victoria y nuestro sector no va a utilizar ese método, porque nosotros vamos a ir por el consenso a una interna abierta simultánea y obligatoria, por lo que cada uno de los sectores que crea en nuestro espacio y en sus posibilidades, va a poder presentarse”.

“Nosotros vamos a salir de esa historia del peronismo de Jujuy donde con el dedo se designan a los parientes, a los amigos y a los socios de las empresas”, dijo, para luego alertar que quienes respaldaron la intervención partidaria “quieren usar al PJ para seguir haciendo negocios, utilizando a los militantes para cuidar los intereses económicos de unos cuantos, y eso no lo compartimos ni lo vamos a acompañar”.

Con relación a la respuesta del peronismo renovador ante el documento del juez Cardozo, Haquím precisó que en la jornada de ayer solicitó la recusación de funcionario judicial, por incumplimiento de los parámetros que marcan las leyes y la Constitución Provincial. A la vez precisó que este miércoles se presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño de sus funciones, en tanto que legisladores provinciales también elevarán una “denuncia penal por prevaricato”.

Respecto de los aspectos planteados en el documento, afirmó que es un “mamarracho” que solo expone consideraciones subjetivas sobre su persona. “Más allá de las consideraciones hacia mi persona, ha agraviado a los periodistas y medios de comunicación locales, y que un juez le atribuya a un trabajador de prensa el rol de periodista militante y le endilgue a una empresa de comunicación que actúa impunemente a favor de un funcionario, me parece impropio de un juez y deja que en evidencia una vez más su mala actuación”, manifestó.