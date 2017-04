PATRICIA ARMELLA: “ESTABA CANSADA DE SER PARTE DE UNA OPOSICION QUE RESPONDÍA A INTERESES EMPRESARIALES”

La diputada provincial del bloque “Eva Perón”, Patricia Armella, ratificó las coincidencias políticas con el sector del peronismo renovador, que preside Carlos Haquím, que permitieron un acercamiento político aunque manteniendo un identidad propia a través del nuevo espacio que logró una representación en la Cámara de legisladores provinciales. Al mismo tiempo elevó críticas hacia el sector del justicialismo que pergeñó la intervención del partido procurando con ello mantener espacios políticos para alcanzar objetivos particulares.

Tanto Armella, como la diputada Mariela Ortiz quien preside el bloque “Eva Perón”, se alejaron del Frente Para la Victoria disconformes con las conductas de varios de sus dirigentes, y conformaron un espacio propio a través del cual procuran representar a aquellos justicialistas que reclaman una verdadera representación justicialista. A pesar de lograr un espacio parlamentario propio las legisladoras se pronunciaron afines a las consignas del peronismo renovador que conduce el actual vice gobernador Carlos Haquím.

Al fundamentar dicho acercamiento sostuvo que “coincidimos en esta idea de cambio con la idea de plantear las cosas dentro de nuestro partido justicialista para darles participación a los compañeros militantes”. “En los personal me sentía incómoda y cansada de ser parte de una oposición que únicamente se oponía en función de los intereses empresariales de algunos compañeros que estaban en el bloque y que siempre pusieron por encima sus intereses personales y nunca pensaron en un partido justicialista para los militantes”, afirmó.

En igual sentido cuestionó la conducta de aquellos dirigentes que durante años marcaron el rumbo político del justicialismo sin respetar la voluntad mayoritaria de los afiliados. Al respecto sostuvo, “a mí no me pueden venir a decir esos compañeros que hoy vienen a pedir las llaves del partido cuando hace mucho tiempo ni pisaban el partido justicialista”.

Por lo expuesto, destacó la determinación de muchos afiliados militantes que continúan elevando las banderas de la doctrina partidaria alejados de esos intereses que fueron determinantes para la derrota electoral del 2015. “Hemos trabajado y hemos entregado lo mejor de nuestra vida, no tan solo para el partido sino también cuando abrazamos un proyecto político”, dijo.

No dejó de aludir a los supuestos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios provinciales y dirigentes del justicialismo. Al respecto sostuvo que “a mí me duele cuando se habla de la corrupción porque nosotros no nos llevamos ni un lápiz y me duele que se den estas situaciones, como por ejemplo, que haya empresas que se hicieron millonarias por la corrupción, y la corrupción sea del lado que vengan sigue siendo corrupción y no es exclusiva de un partido”,

Atenta a los reiterados casos denunciados e investigados se pronunció a favor de “terminar con los acuerdos empresariales que lamentablemente están destruyendo la política y están destruyendo los sueños de muchos jóvenes militantes que creen en la política como una herramienta de transformación”.

Con acuerdo a ello reiteró que “a partir del accionar de un grupo de dirigentes se ha generado en torno al partido justicialista una imagen negativa que perjudica los intereses de los verdaderos militantes”.