EL PERONISMO JUJEÑO NO DESCARTA PARTICIPAR DE LAS ELECCIONES POR FUERA DEL JUSTICIALISMO

La disputa por la conducción del partido justicialista de Jujuy que derivó en una intervención, que a su vez motivó presentaciones judiciales desde los sectores en pugna, pone en riesgo la participación del sector en las diferentes instancias del calendario electoral 2017. Mientras los dirigentes afines al Frente para la Victoria confirmaron la participación del justicialismo en las PASO pero sin definir aún la metodología de preselección de candidatos, desde el sector del peronismo renovador no se descarta la participación dentro del Frente Renovador.

Mientras se espera un fallo de la jueza Servini de Cubría que resolvería la cuestión de fondo, la de la legalidad de la intervención del partido, se acortan los plazos para el inicio del calendario electoral de los comicios legislativos del presente año. Dado el paso de las semanas y la profundización del conflicto partidario, los referentes del peronismo renovador barajan algunas estrategias ante un eventual fallo adverso de la justicia Federal a la conducción de Carlos Haquím.

En ese sentido, Gaspar Santillán, vicepresidente primero del partido, electo en las internas del 2016, evaluó el escenario posible. “Supongamos que la doctora Servini de Cubría no se expida, nosotros estamos dispuestos a competir dentro del PJ o por fuera del PJ porque nuestra vida política no termina en el entregar una llave o no, o si toman el partido o no, sino que somos un conjunto de dirigentes que estamos dispuestos a competir electoralmente porque tenemos una formación política definida y un pensamiento definido”, expuso.

Al mismo tiempo remarcó que para el peronismo renovador “lo importante es el partido, pero más importante es la provincia, de manera que vamos a competir por cualquier lado, y nosotros estamos preparados para competir por dentro o por fuera, más aún si se considera que somos Frente Renovador que tiene un figura nacional como Sergio Massa que nos impulsa día a día a salir a competir de una forma u otra”.

Aclaró al mismo tiempo que en caso de que no se resuelvan las cuestiones de fondo, desde el peronismo renovador se solicitará formalmente que el sello del Partido justicialista de Jujuy no sea usado por ningún otro sector que aspire a participar de la contienda legislativa.

La incertidumbre se acentúa si se considera que dada la polémica suscitada por la legitimidad de la conducción elegida en marzo de 2016 el sector del “haquimismo” convocó a elecciones internas para el pasado 9 de abril. Sin embargo dicho proceso, que hubiera permitido transparentar un eventual proceso de selección de precandidatos para las PASCO, no se concretó debido a la profundización del conflicto y la intervención de Celso Jaque.

En alusión a la negativa del kirchnerismo justicialista a participar de las elecciones internas, Santillán remarcó que “ellos están acostumbrados a elegirse a dedo, entre cuatro o cinco, pero deben entender que las conducciones se ganan en elecciones y nosotros siempre propusimos llevar adelante unas elecciones para que esto se aclare pues es lo que corresponde democráticamente, pero ellos no quieren y solo pretenden que el interventor a dedo nombre a los candidatos”.

“Ellos quieren usar al partido como herramienta para mantener fueros o un poder relativo para protegerse de la justicia”, manifestó.