EN SU BALANCE, CARLOS HAQUIM RATIFICÓ QUE EL GOBIERNO RECIBIÓ UNA PROVINCIA “DEVASTADA

Durante su último contacto con la prensa jujeña, antes del cierre de año, el vice gobernador Carlos Haquím, esbozó un balance del primer año de gestión del gobierno de Cambia Jujuy en el que destacó la diversidad de dificultades e irregularidades que debió afrontar la nueva administración. Al mismo tiempo aludió a la situación del PJ local luego de la intervención, y a la relación entre gobierno y gremios de estatales.

“Nos faltaron muchas cosas, nos faltaron cuestiones que hacen a las necesidades de los jujeños, y uno no puede conforme con ningún tipo de gestión y siempre hay que ir por más, pero a la vez debemos ser conscientes que recibimos una provincia devastada”, comentó al abrir su balance de gestión como vice gobernador y titular del Poder Legislativo provincial.

En ese sentido recordó que el primer año de gestión del gobierno de Cambia Jujuy asumió la responsabilidad de regularizar todos los desmanejos que se generaron en el gobierno, y a los que calificó de “terribles”. “No terminamos de dimensionar todo lo que se ha hecho, pero fundamentalmente se destaca la pérdida de valores y el sometimiento de la gente, como así también la destrucción de un sistema productivo, y esas cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana”, explicó, acotando a la vez que la nueva gestión se vio en la necesidad de gestionar nuevos fondos ante Nación para completar obras y proyectos que ya habían recibido los fondos correspondientes pero que fueron desviados hacia otros objetivos.

Respecto de la relación entre Estado y los sindicatos de trabajadores estatales el funcionario ratificó la postura del gobierno en torno a las limitadas posibilidades financieras de la provincia para dar respuestas satisfactorias a todos los planteos de los trabajadores de la administración pública, en especial al pedido de aumento del bono de fin de año que se liquida en estas jornadas. Sobre este punto en particular sostuvo que “la situación gremial es muy clara, y el gobernador lo planteo en su momento, y estas son las posibilidades que tiene la provincia y no estamos en condiciones económicas de generar expectativas que no se puedan cumplir”.

Recordó que ese clima de incertidumbre tuvo un antecedente meses atrás cuando existían dudas sobre el cumplimiento de los compromisos salariales y el pago del sueldo anual complementario, no obstante, a partir de una administración responsable se pudo cumplir con el pago de sueldos en tiempo y forma. “El estado provincial viene cumpliendo cabalmente todos los compromisos asumidos con los empleados públicos por lo que es mejor decir la verdad y no someterse a las presiones que se puedan generar”, comentó.

En su reseña no faltó la alusión al conflicto interno del partido justicialista local, que como es sabido derivó en una intervención dispuesta por un sector del Consejo nacional justicialista a instancia de un planteo de los legisladores del Frente para la Victoria que rechazan la conducción de Haquím. Con acuerdo a lo acontecido recordó que paralelamente a la intervención se abrió una instancia judicial en el ámbito federal. Precisó que se esperaba una convocatoria para una audiencia conciliatoria la que finalmente no se cumplió por lo que estimó que una vez finalizada la feria judicial se daría cumplimiento a dicha instancia.

Independientemente de ese aspecto el titular del PJ Jujeño ratificó los cuestionamientos hacia quienes se dicen peronistas pero desconocen la voluntad de los afiliados al partido que se pronunciaron en contra de la anterior conducción. Alertó al mismo tiempo que recientemente quedó en evidencia el trasfondo político detrás de la intervención cuando dirigentes del Frente para la Victoria local se reunieron con referentes del kirchnerismo a nivel nacional que llegaron a la provincia para respaldar a Milagro Sala.