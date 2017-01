“LA POLÍTICA DEL GOBIERNO VA EN DETRIMENTO DE LOS BOLSILLOS DE LOS TRABAJADORES”, AFIRMÓ LUIS CABANA

El secretario general de UPCN Jujuy, Luís Cabana, ratificó los cuestionamientos de los empleados públicos frente a las políticas definidas por el gobierno local que, según dijo, va en detrimento de los bolsillos de los trabajadores”. A la vez valoró la masiva convocatoria de los empleados públicos durante la última jornada de lucha del 2016 cumplida el miércoles pasado en la que se reclamó la inmediata convocatoria a paritarias para comenzar a definir los salarios 2017.

El gremialista apuntó que la jornada de lucha del miércoles último dejó en evidencia el malestar de los trabajadores de la administración pública frente a la política salarial dispuesta por el gobierno de turno. Remarcó que dicha política “fue en detrimento de los bolsillos de los empleados públicos que perdieron un sueldo completo dentro de lo que es la inflación, y dentro de lo que fue la situación de una provincia que se encuentra en dificultades”.

Apuntó a la vez que conforme a lo observado hasta el momento los trabajadores perciben que las actuales autoridades no logran definir una política que permita contener el proceso inflacionario y que redunde en soluciones para las problemáticas de los trabajadores, particularmente la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Con acuerdo a este análisis, afirmó que la jornada de protesta del miércoles último, que se caracterizó por la multitudinaria participación de los trabajadores, puede calificarse de “histórica”. “Allí estuvieron todas las expresiones sindicales de la provincia que se pronunciaron contra el bono de fin de año.

Cabe mencionar que durante la multitudinaria convocatoria los dirigentes de la Multisectorial, de la Intersindical, y del Frente Estatal elevaron un pedido formal a las autoridades para que estas dispongan la inmediata convocatoria a la mesa paritaria. “Esperamos que en el mes de enero estemos discutiendo los salarios del año 2017, porque no queremos dadivas como ellos lo expresan cuando dicen que es una gratificación, pero eso está alejado de la realidad porque hablamos de un complemento salarial”, dijo.

Consultado sobre las versiones que aluden a las diferencias surgidas entre los sindicatos en torno a los pedidos de liberación de la dirigente Milagro Sala, Cabana aclaró que “los tres frentes gremiales hacemos abstracción de esta situación porque está en manos de la justicia, y la justicia es la que deberá decidir, más allá de las interpretaciones que tiene cada uno de los que representamos a los trabajadores, por lo tanto llegamos a la plaza para expresar nuestro derecho de reivindicar el salario del empleado público”.

Por otro lado, el dirigente de UPCN aludió a las declaraciones del Ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir, sobre las dificultades que se presentarán en las instancias paritarias del 2017. Sobre el particular, dijo, “esas son las cosas que nos dan bronca, por qué no nos convocan y nos dicen en la cara la situación, no entendemos por qué utilizan los medios de prensa, o será que nos tienen miedo”.

“Da vergüenza ver a un ministro de Hacienda sin actitud de gestión como para conseguir recursos y dar solución a los empleados de la provincia, y creemos que se equivocan al elegir los medios para hacer sus anuncios”, manifestó el dirigente.