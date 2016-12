GREMIOS DE ESTATALES DEFINIRÍAN ESTE JUEVES UN NUEVO PLAN DE LUCHA

Dirigentes de los distintos agrupamientos de gremios de trabajadores estatales de Jujuy definirían este jueves la continuidad del plan de lucha para la última semana del año, en repudio a la decisión del gobierno de otorgar un bono de fin de año escalonado entre los 500 y los 1500 pesos. Tras una concentración de delegados en Casa de Gobierno los dirigentes ratificaron su repudio al anuncio del Ejecutivo, y conforme a los dichos de varios gremialistas se buscaría unificar criterios para convocar a una jornada de lucha provincial con paro y movilización para el próximo 28 de diciembre.

Tal como se anticipara, en la mañana de ayer un grupo de delegados y dirigentes de gremios de estatales, que conforman la Intersindical de Trabajadores, se hizo presente en Casa de Gobierno buscando reunirse con funcionarios provinciales para requerirles explicaciones sobre las razones del monto de bono de fin de año que está muy alejado de las proyecciones que barajaban los gremios, y de la suma que se otorgó en 2015.

Durante la concentración los dirigentes solicitaron ser recibidos funcionaros para plantearles el malestar y el rechazo de los trabajadores al bono de fin de año. La reunión pudo concretarse y fueron los ministros de Gobierno, Agustín Perassi, y de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, quienes recibieron a los dirigentes. Según lo comentado por varios de los asistentes al encuentro, los dirigentes expusieron sus reparos al monto definido por el gobierno, así mismo se cuestionó el proceder del gobierno que evitó una convocatoria para explicar los alcances y características de la ayuda extraordinaria.

A pesar de la insistencia sindical, los funcionarios no brindaron explicación alguna sobre los temas requeridos, situación que acrecentó el malestar de los dirigentes quienes se retiraron de casa de gobierno con evidente malestar. Luego, los dirigentes se dirigieron al Obispado para informar al obispo sobre el recrudecimiento de los conflictos sociales a partir de la indiferencia de los funcionarios por resolver problemáticas de los empleados públicos.

Tras el derrotero los dirigentes anticiparon que este jueves a partir de las 17 horas en el gremio de ATSA se reunirán todos los dirigentes gremiales de Intersindical, del Frente Estatal y la Multisectorial para definir la reanudación de las medidas de fuerza. Según lo anticipado desde la Intersindical se propondrá cumplir con una jornada de lucha el próximo 28 de diciembre consistente en un paro general y una movilización provincial.

Referentes de este agrupamiento manifestaron que “si desde el gobierno no modifican el monto del bono de fin de año están condenando a los trabajadores a pasar una navidad de miseria, y llamaron a los trabajadores estatales a salir a la calle el 28 de diciembre para expresar la bronca con las políticas que está llevando adelante el gobierno provincial y nacional”.

Dado el malestar de los trabajadores, los gremialistas afirmaron que la suma a liquidar “es una miseria, que no logra cubrir una décima parte de la pérdida del poder adquisitivo perdido durante el año que finaliza”. Recordaron que durante la reunión con el gobernador del 21 de noviembre hubo un compromiso de brindar respuestas a los demás pedidos de los trabajadores, y que hasta la fecha no hubo comunicación alguna. Al mismo alertaron que en caso de que el gobernador no eleve las sumas la conflictividad en la provincia recrudecería en los últimos días del año.